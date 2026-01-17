Nhóm đàm phán Ukraine đến Mỹ bàn về thỏa thuận hòa bình

Đoàn đàm phán Ukraine tới Mỹ để thảo luận về kế hoạch chấm dứt xung đột, sau khi Tổng thống Trump thể hiện thất vọng với người đồng cấp Zelensky.

"Đã tới Mỹ. Cùng với Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Rustem Umerov và nhà đàm phán David Arakhamia, chúng tôi sẽ thảo luận nghiêm túc với đối tác Mỹ về chi tiết của thỏa thuận hòa bình", ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, thông báo hôm nay.

Quan chức Ukraine cho biết phái đoàn Mỹ sẽ gồm Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll và con rể của ông là Jared Kushner.

Ông Kyrylo Budanov tại Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 2/1. Ảnh:X/ZelenskyyUa

Đại sứ Ukraine tại Mỹ trước đó cho hay các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine và công cuộc tái thiết sau chiến tranh. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 16/1 bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ ký được thỏa thuận với Mỹ trong tuần tới.

Hoạt động diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin có ý định kết thúc xung đột đã kéo dài gần 4 năm. Tổng thống Trump cũng chỉ trích người đồng cấp Zelensky là nguyên nhân khiến nỗ lực đàm phán do Mỹ làm trung gian chưa thể giúp chấm dứt chiến sự.

Tuyên bố trên cho thấy lãnh đạo Mỹ dường như đang cảm thấy thất vọng với ông Zelensky. Mối quan hệ giữa hai lãnh đạo lâu nay có nhiều biến động, dù đã được cải thiện dần trong năm đầu tiên ông Trump trở lại nắm quyền.

Trong những tuần vừa qua, các bên tập trung đàm phán về những biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhằm ngăn Nga mở lại chiến dịch sau khi hai bên ký thỏa thuận hòa bình. Mỹ đang gây sức ép để Ukraine chấp nhận từ bỏ phần lãnh thổ còn kiểm soát tại vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, nhằm đạt được thỏa thuận với Nga, theo Reuters.

Tổng thống Zelensky đã bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, nhấn mạnh hiến pháp Ukraine không cho phép làm điều này. Ông đề xuất lập khu phi quân sự ở Donbass, điều mà Nga bác bỏ.

Hồng Hạnh (Theo AFP, Reuters)