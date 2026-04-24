Nhiều ưu đãi hoàn tiền cho chủ thẻ VIB Max Card dịp lễ

Thẻ Max Card của VIB hoàn tiền đến 10% cho các giao dịch trong danh mục ưu tiên, đồng thời áp dụng ưu đãi theo từng chương trình giúp người dùng tối ưu chi phí dịp lễ.

Trong các dịp nghỉ lễ như giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, nhu cầu chi tiêu thường tăng khi các hoạt động du lịch, mua sắm, giải trí diễn ra đồng thời. Hải Minh, 27 tuổi, kỹ sư phần mềm tại TP HCM, cho biết đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ 4 ngày với tổng chi phí khoảng 12,9 triệu đồng. Trong đó, vé máy bay khứ hồi Đà Nẵng cho hai người khoảng 6 triệu đồng, hai đêm khách sạn 2,4 triệu đồng, chi phí ăn uống và trải nghiệm khoảng 3 triệu đồng, cùng 1,5 triệu đồng dành cho mua sắm online dịp sale lễ.

Các khoản chi này chủ yếu tập trung vào những nhóm như du lịch, ăn uống, mua sắm, giải trí và giao dịch trực tuyến. Đây cũng là các danh mục được tối ưu hoàn tiền của thẻ Max Card VIB. Với gói Elite có mức hoàn tiền 10%, riêng số tiền hoàn lại từ thẻ có thể đạt khoảng 1,29 triệu đồng, tương ứng với kế hoạch chi tiêu đã có từ trước. Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng các tiện ích đi kèm như phòng chờ sân bay với lượt miễn phí cho cả chiều đi và chiều về, giúp tối ưu thêm trải nghiệm trong suốt chuyến đi.

Với khoản chi 1,5 triệu đồng cho mua sắm trên Shopee, Minh đồng thời nhận hai lớp ưu đãi. Nền tảng áp dụng giảm 20% (tối đa 100.000 đồng mỗi lần, tối đa hai lần một tháng), trong khi thẻ Max Card hoàn thêm 10% theo gói Elite. Ở đơn hàng đầu tiên từ 500.000 đồng, Minh nhận 100.000 đồng giảm từ Shopee và 50.000 đồng hoàn tiền từ gói Elite.

Nếu kích hoạt thêm tính năng PayFlex trên ứng dụng, Minh tiếp tục nhận thêm 200.000 đồng hoàn tiền khi chi tiêu từ 500.000 đồng trong tháng qua tính năng này. Như vậy, cùng một kế hoạch chi tiêu, các ưu đãi được áp dụng theo nhiều lớp, giúp gia tăng tổng giá trị nhận lại.

Tổng hợp cho kỳ nghỉ 4 ngày của Minh, nếu sử dụng đầy đủ các chương trình, số tiền nhận lại từ đúng những khoản chi đã có trong kế hoạch có thể đạt khoảng 1,59 triệu đồng. Con số này bao gồm 1,29 triệu đồng hoàn tiền từ gói Elite, 100.000 đồng giảm giá từ Shopee và 200.000 đồng hoàn từ PayFlex.

Với người có kế hoạch ra nước ngoài, chủ thẻ Max Card còn nhận thêm một lớp lợi ích nữa từ việc được hoàn 100% phí chuyển đổi ngoại tệ. Trên thị trường, phí này thường giao động từ 1,5% đến 3% trên mỗi giao dịch. Với chuyến đi 4-5 ngày chi tiêu vài chục triệu đồng, khoản phí này có thể lên đến tiền triệu.

Các chủ thẻ tín dụng VIB nhận được thông báo mời tham gia chương trình hoàn 100% phí giao dịch quốc tế - tối đa 2 triệu đồng mỗi tháng với thẻ Visa, chỉ cần đăng ký bằng cách soạn VIB CT 08 gửi 6089. Mọi khoản chi ngoại tệ trong chuyến đi đều được hoàn lại phần phí chuyển đổi ngoại tệ, trong khi hoàn tiền theo gói hội viên vẫn chạy song song.

Từ thực tế sử dụng, các kỳ nghỉ lễ là thời điểm chi tiêu tập trung, do đó phù hợp để lựa chọn hoặc nâng cấp gói quyền lợi. Minh cho biết, với gói Elite có mức phí 333.333 đồng mỗi tháng, khoản hoàn tiền từ chi tiêu dịp lễ có thể vượt chi phí sử dụng. Sau kỳ nghỉ 30/4, nhu cầu du lịch và hoạt động hè tiếp tục duy trì, giúp người dùng tận dụng hiệu quả gói trong chu kỳ vài tháng. Khi nhu cầu thay đổi, gói quyền lợi có thể điều chỉnh lại trực tiếp trên ứng dụng.

Max Card được đăng ký hoàn toàn trực tuyến thông qua ứng dụng Max powered by VIB, người dùng không cần đến chi nhánh hoặc chuẩn bị hồ sơ giấy. Khách hàng có thể bắt đầu với gói Starter miễn phí để trải nghiệm, hoặc lựa chọn gói phù hợp ngay từ đầu tùy theo kế hoạch chi tiêu. Việc thay đổi gói được thực hiện linh hoạt, giúp người dùng chủ động trong quá trình sử dụng.

