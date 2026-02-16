Nhiều tướng lĩnh quân đội, công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Đại tướng Phan Văn Giang, đại tướng Lương Tam Quang cùng nhiều sĩ quan cao cấp của quân đội và công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Theo danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tại Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang 65 tuổi, quê phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình. Ông là Tiến sĩ Khoa học Quân sự, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông từng giữ nhiều chức vụ trong Quân đội, trong đó có Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó tổng Tham mưu trưởng; Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng. Ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng tháng 4/2021.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, với vai trò đứng đầu Bộ Quốc phòng, ông nhiều lần nhấn mạnh vai trò khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công nghiệp quốc phòng của đất nước. Ông cũng khẳng định quan điểm Nhà nước cần có chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút, giữ chân nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư trong quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Giang Huy

Nhiệm kỳ qua, Bộ Quốc phòng đã chủ trì soạn thảo nhiều dự luật quan trọng như Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng; Luật Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 tại tỉnh Tây Ninh.

Ông quê Đồng Tháp; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Ông là Uỷ viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Tân Cương 60 tuổi, là cử nhân Quân sự, quê ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15.

Cùng ở Bộ Quốc phòng còn có thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng, ứng cử tại tỉnh Thanh Hóa. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Cao Bằng.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ứng cử tại TP HCM. Ửng cử tại đây còn có trung tướng Dương Văn Thăng, Phó chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương và thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM. Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô, ứng cử tại Hà Nội.

Ngoài ra, sĩ quan quân đội nhân dân ứng cử còn có nhiều chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng quân sự cấp tỉnh, xã và lãnh đạo cơ quan, phòng ban của Bộ Quốc phòng. Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có trên 40 sĩ quan quân đội.

Khối Công an nhân dân có hơn 30 sĩ quan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, ứng cử tại tỉnh Hưng Yên, đơn vị bầu cử số 3.

Ông Quang 61 tuổi, quê Hưng Yên, Cử nhân Luật, An ninh, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14. Đây là lần đầu ông ứng cử đại biểu Quốc hội. Trước khi giữ vai trò đứng đầu Bộ Công an, ông từng làm Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II; Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thứ trưởng Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an. Ảnh: Hoàng Phong

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh ứng cử tại tỉnh Tây Ninh. Ông Tới 57 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tiến sĩ Luật, cử nhân Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát hình sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông từng làm Thứ trưởng Công an trước khi làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh vào năm 2021.

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng ứng cử tại TP HCM. Ông Hùng 60 tuổi, quê TP Huế, Cử nhân Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14. Ông từng làm Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Ông làm Thứ trưởng Công an từ tháng 5/2020. Đây cũng là lần đầu ông ứng cử đại biểu Quốc hội.

Cùng ứng cử tại TP HCM có trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; thiếu tướng Vũ Huy Khánh, đại biểu chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Tại địa phương, các sĩ quan cấp cao Công an nhân dân ứng cử đại biểu Quốc hội còn có thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội; thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an TP HCM; đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng.

