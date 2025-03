Nhiều tỉnh, thành đề xuất thi tốt nghiệp THPT sớm ba tuần

Hà Nội, TP HCM, Nghệ An và Ninh Bình đề xuất thi tốt nghiệp THPT 2025 vào đầu tháng 6, sớm ba tuần so với kế hoạch của Bộ do cả nước đang sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành.