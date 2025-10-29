'Nhiều sinh viên y khoa đi thực tập nhưng không được thực hành'

Hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Thái Bình cho biết nhiều trường đào tạo y khoa thiếu bệnh viện thực hành, khiến sinh viên đi thực tập chỉ được quan sát thay vì trực tiếp tham gia điều trị.

Thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tại Quốc hội chiều 29/10, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Thái Bình (đoàn Hưng Yên), cho biết số lượng cơ sở đào tạo nhân lực y tế đang tăng nhanh, nhất là khối ngoài công lập. Phần lớn là các trường đa ngành mở thêm khoa y dược, trong khi số trường chuyên đào tạo sức khỏe lại rất ít. Hiện cả nước có 66 cơ sở giáo dục đại học đào tạo nhân lực y tế, nhưng chỉ 20 cơ sở là trường chuyên ngành, chiếm chưa đến một phần ba.

Theo bà Dung, đào tạo nhân lực y tế là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi tiêu chuẩn cao về đội ngũ giảng viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tuy nhiên, số trường có bệnh viện thực hành trực thuộc còn ít, khiến việc tổ chức cho sinh viên thực tập gặp nhiều khó khăn. "Nhiều sinh viên đến bệnh viện chỉ được đứng nhìn chứ không có cơ hội thực hành trực tiếp", bà nói.

Thực tế có không ít trường, đặc biệt là ngoài công lập, buông lỏng quản lý quá trình thực tập, không cử giảng viên hướng dẫn mà để sinh viên tự liên hệ bệnh viện. Điểm xét tuyển đầu vào giữa các trường chênh lệch lớn, có trường chỉ xét học bạ; một số cơ sở còn tuyển vượt chỉ tiêu gấp 3 đến 5 lần năng lực được phê duyệt. "Vượt năng lực đào tạo dẫn đến sinh viên không được học tập đầy đủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nhân lực y tế", nữ đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Thái Bình (tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Từ thực tế đó, bà đề nghị Bộ Y tế phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo siết chặt điều kiện thành lập cơ sở đào tạo mới, hạn chế việc mở khoa Y dược trong các trường đa ngành, đồng thời kiểm soát quy trình thẩm định, cấp phép và chỉ tiêu tuyển sinh. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, áp dụng chế tài đủ mạnh, đình chỉ các cơ sở không đạt chuẩn, vi phạm quy chế đào tạo hoặc có tỷ lệ sinh viên vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề thấp.

Đại biểu cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề do Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức, bắt đầu từ năm 2028 đối với chức danh bác sĩ, nhằm chuẩn hóa đầu ra và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế.

Cùng quan tâm đến ngành y, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, nói đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó lớn nhất là thu nhập. "Ngành giáo dục đã có mức lương cao nhất trong bảng lương. Ngành y tế có xứng đáng được như vậy hay không?", bà đặt câu hỏi, cho rằng thu nhập thấp là nguyên nhân khiến một bộ phận nhân viên y tế chán nghề, thậm chí dẫn đến tiêu cực.

Đại biểu cũng nêu tình trạng nhiều cơ sở y tế thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị; máy móc hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, mua sắm kịp thời. "Tình trạng này kéo dài sẽ gây hệ lụy lớn, thậm chí khiến bệnh nhân phải chịu thiệt", bà cảnh báo.

Bà cũng nhấn mạnh tình trạng bạo hành trong bệnh viện vẫn tái diễn, trong khi y bác sĩ "không thể cấm người gây rối quay lại khám bệnh như hàng không cấm bay". Bà đề nghị Chính phủ và Quốc hội có giải pháp căn cơ để bảo đảm an toàn, điều kiện hành nghề và chế độ đãi ngộ cho đội ngũ nhân viên y tế.

Sơn Hà