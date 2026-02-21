Nhiều nhà đầu tư tham quan Vinhomes Green Paradise dịp đầu năm

Hội xuân Cần Giờ tạo sức hút, kéo hàng chục nghìn du khách trải nghiệm lễ hội kết hợp tìm hiểu dự án Vinhomes Green Paradise.

Vinhomes Green Paradise quy mô khoảng 2.870 ha, nằm ở khu vực ven biển Cần Giờ, được quy hoạch theo mô hình siêu đô thị biển sinh thái, nghỉ dưỡng, thông minh đa chức năng. Sau 10 tháng khởi công, đô thị lần đầu tổ chức hội xuân, kéo dài từ ngày 7/2 đến 28/2, xuyên suốt các dịp lễ lớn như 14/2, Tết Nguyên đán.

Chuỗi "lễ hội trong lễ hội" mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo, trở thành một trong những hoạt động văn hóa - du lịch thu hút nhất TP HCM dịp đầu năm, hút du khách đến du xuân kết hợp tìm hiểu dự án.

Không gian lễ hội được bố trí với nhiều điểm nhấn như cây mai cổ thụ hơn 150 tuổi, 22 khinh khí cầu, tiểu cảnh Tết, khu trò chơi dân gian, gian hàng đặc sản ba miền. Từ sáng đến chiều, dòng khách du xuân di chuyển liên tục qua khu vực trưng bày, trong đó không ít người tranh thủ tham quan khu sa bàn, tìm hiểu thông tin dự án.

Sau khi tham quan và chụp ảnh tại khu hội xuân, Anh Việt (phường Tân Kiểng, TP HCM) cùng gia đình tham quan dự án. Việt nói, biết đến dự án từ lâu nhưng dịp này mới có thời gian xuống xem, bất ngờ bởi quy mô hạ tầng thực tế nhanh hơn kỳ vọng. Cũng theo Việt, Cần Giờ có lợi thế tự nhiên, không khí trong lành và còn nhiều dư địa phát triển. "Khi cầu Cần Giờ và tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ hoàn thành, giá trị khu vực này sẽ tăng đáng kể. Tôi quan tâm đến sản phẩm có khả năng khai thác du lịch, thương mại hoặc cho thuê nghỉ dưỡng", anh nhận xét.

Cũng là du khách từ TP HCM, anh Minh Định cho biết thường theo dõi các dự án của Vinhomes, nhưng đây là lần đầu đến tận nơi để tìm hiểu thực tế. "Các khu đô thị của Vinhomes thường có tiện ích đầy đủ, hạ tầng đồng bộ. Riêng ở Cần Giờ, tôi thấy định hướng phát triển thêm các khu nghỉ dưỡng, tiện ích, dịch vụ y tế - chăm sóc sức khỏe, phù hợp cho người lớn tuổi và gia đình muốn sống gần biển", anh chia sẻ.

Theo đại diện chủ đầu tư, lượng khách tăng mạnh trong dịp Tết đến nay cho thấy sức hút của dự án và nhu cầu tìm hiểu thực tế của khách hàng. Các sàn giao dịch phụ trách phân phối cho biết văn phòng bán hàng vẫn hoạt động xuyên kỳ nghỉ, nhiều môi giới thay phiên làm việc để đón khách. Song song với hoạt động trực tiếp, các buổi livestream giới thiệu sản phẩm và tư vấn online cho khách ở xa cũng được duy trì, đặc biệt với nhóm khách hàng ở Hà Nội, Đà Nẵng và Việt kiều.

Giới chuyên gia cho rằng, việc dự án ghi nhận lượng lớn khách tham quan chỉ trong hai tuần đầu năm phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với bất động sản khu Đông Nam. "Những dự án có quy mô lớn, vị trí ven biển và gắn với hạ tầng thực tế như Cần Giờ đang được chú ý. Việc khách hàng chủ động đến xem ngay đầu năm là tín hiệu cho thấy niềm tin thị trường đang dần phục hồi", một môi giới có hơn 10 năm kinh nghiệm nhận định.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vinhomes

Vinhomes Green Paradise định hướng phát triển theo chuẩn ESG++, gồm các tiện ích như biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon 180 ha, bến du thuyền, tổ hợp giải trí VinWonders 122 ha, tòa tháp Landmark 108 tầng, nhà hát, tổ hợp khách sạn, sân golf, trường học, bệnh viện và khu thương mại... Với vị trí cửa ngõ phía Đông Nam TP HCM, khu đô thị được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch và an cư mới, đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm khi hoàn thiện.

Đại diện chủ đầu tư phân tích, dự án có vị trí "hiếm có khó tìm": 3 mặt giáp biển một bên là rừng ngập mặn, khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Điều này giúp nhiệt độ của khu vực luôn thấp hơn ít nhất 2 độ C so với trung tâm thành phố.

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, sở hữu khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn UNESCO 75.000 ha. Chủ đầu tư Vingroup đang đẩy nhanh tiến độ dự án, cùng lúc phối hợp với TP HCM giải quyết bài toán hạ tầng giao thông kết nối như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ vận tốc 350 km/h, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Thái Anh