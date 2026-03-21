Nhiều người trẻ chuộng hoạt động gần thiên nhiên

Mỗi sáng, Thanh Hằng (27 tuổi, TP HCM) dành 30 phút chạy bộ ở công viên gần nhà, gọi đó là cách "chữa lành" khi về gần thiên nhiên.

Trước khi duy trì thói quen này, Hằng từng có giai đoạn làm việc căng thẳng Cuối năm ngoái, sau khi nhận thấy sức khỏe giảm sút, cô bắt đầu thử chạy bộ theo lời khuyên của bạn bè. Ban đầu chỉ là những vòng đi bộ ngắn xen kẽ chạy chậm, nhưng cảm giác dễ chịu sau mỗi buổi tập khiến cô duy trì đều đặn. Sau khoảng ba tháng, Hằng có thể chạy liên tục 4-5 km mỗi buổi, 4 lần mỗi tuần.

Cô cũng chủ động lựa chọn các cung đường nhiều bóng cây, hạn chế xe cộ, thậm chí di chuyển xa hơn vào cuối tuần để trải nghiệm những không gian thoáng đãng hơn. Không chỉ cải thiện thể lực, cô còn thay đổi về tinh thần, luôn giữ được thái độ tích cực, dù gặp nhiều áp lực công việc.

Tương tự, Minh Nam (29 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin) cũng chọn hoạt động ngoài trời để thư giãn cuối tuần. Đặc thù công việc khiến anh ngồi trước màn hình máy tính 10-12 tiếng mỗi ngày, ít vận động. Khoảng một năm trở lại đây, Nam bắt đầu tập đạp xe, từ những quãng đường ngắn quanh khu phố đến các cung đường ven sông dài 15-20 km. "Lúc đầu chỉ nghĩ là vận động cho đỡ mệt, nhưng sau vài tuần, tôi nhận ra mình tập trung tốt hơn khi làm việc, tinh thần cũng ổn định hơn", anh chia sẻ.

Câu chuyện của Hằng và Nam phản ánh xu hướng tìm về các hoạt động thiên nhiên như một cách cân bằng cuộc sống. Theo khảo sát mới đây của WIN International thực hiện tại 39 quốc gia, khoảng 47% người được hỏi cho biết họ thường xuyên dành thời gian trong thiên nhiên. Đáng chú ý, nhóm này có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và các vấn đề môi trường, cho thấy mối liên hệ giữa hành vi sống xanh và nhận thức bền vững.

Khách du lịch tham gia hoạt động gắn với thiên nhiên tại Cần Giờ (TP HCM). Ảnh: Thanh Tùng

Song song với sự gia tăng về nhu cầu, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra lợi ích rõ rệt của việc tham gia các hoạt động ngoài trời. Theo World Health Organization, việc tiếp xúc với không gian xanh giúp giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ giấc ngủ.

Một nghiên cứu đăng trên The BMJ cũng ghi nhận những khu vực có mật độ cây xanh cao có tỷ lệ bệnh liên quan đến stress và nhiệt độ thấp hơn. Điều này cho thấy thiên nhiên không chỉ mang lại lợi ích tinh thần mà còn góp phần cải thiện sức khỏe thể chất.

Ở góc độ trải nghiệm cá nhân, số liệu từ Cơ quan Thống kê Ireland cho thấy 63% người dân đến không gian xanh ít nhất mỗi tuần, trong đó gần 90% cảm thấy hạnh phúc hơn sau khi tiếp xúc với thiên nhiên và hơn 80% ghi nhận mức độ căng thẳng giảm. Những con số này phản ánh sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt, khi thiên nhiên dần trở thành một phần thiết yếu trong đời sống thường nhật.

Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều thành phố, khu đô thị đã đầu tư vào công viên, hành lang xanh và các khu vực sinh thái nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân. Các hoạt động thể thao ngoài trời, sự kiện cộng đồng gắn với thiên nhiên cũng được tổ chức nhiều hơn, góp phần thúc đẩy lối sống lành mạnh.

Tại Việt Nam, những khu vực có hệ sinh thái tự nhiên như Cần Giờ đang dần trở thành điểm đến phù hợp với xu hướng này. Với rừng ngập mặn rộng lớn, hệ thống sông rạch và bờ biển, nơi đây mang đến nhiều lựa chọn cho các hoạt động ngoài trời như chạy bộ, đạp xe hay chèo thuyền.

Sự xuất hiện của các sự kiện thể thao gắn với thiên nhiên, như VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, cho thấy nhu cầu kết hợp giữa vận động và trải nghiệm môi trường đang ngày càng rõ nét.

Cung đường Rừng Sác tháng 3/2026. Ảnh: Thanh Tùng

Theo ban tổ chức VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, cung đường chạy được thiết kế đi qua nhiều dạng địa hình, trong đó nổi bật là đoạn xuyên rừng đước thuộc khu vực Rừng Sác - nơi có hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng với mật độ cây dày, không khí ẩm và mát, giúp người tham gia cảm nhận rõ sự thay đổi của cảnh quan từ biển đến rừng.

Bên cạnh thi đấu, runner còn có thể tham gia các hoạt động bên lề như tham quan sinh thái, trải nghiệm ẩm thực địa phương và khám phá đời sống vùng ven. Với diện tích rừng ngập mặn hơn 35.000 ha, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, Cần Giờ mang đến môi trường tự nhiên đa dạng với hệ động thực vật phong phú, góp phần tạo nên trải nghiệm khác biệt cho người tham gia.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ sẽ diễn ra vào ngày 1/5, dự kiến quy tụ khoảng 5.000 VĐV, đi kèm chuỗi hoạt động lễ hội và ẩm thực phong phú. Giải có cung đường xanh nhất trong hệ thống VnExpress Marathon, với hành trình "xuyên rừng, kề biển".

Thái Anh