Nhiều người nước ngoài bị bắt vì liên quan ma túy ở TP HCM

TP HCMLần theo những đường dây mua bán ma túy, cảnh sát phát hiện 8 du khách, doanh nhân Hàn Quốc tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất cấm.

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM bắt 10 bị can, trong đó có 8 người Hàn Quốc, điều tra hành vi Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Công an TP HCM mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Những nghi can bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, quá trình điều tra về các đường dây mua bán trái phép chất ma túy, cảnh sát đã lần theo dấu vết, bắt hàng loạt nghi can.

Khám xét nhiều nơi, nhà chức trách thu giữ hơn 300g ketamin, hơn 1.000 viên thuốc lắc, 63 gói nước vui...

Qua xác minh, cảnh sát còn phát hiện một người Hàn Quốc đang mang lệnh truy nã quốc tế.

8 người Hàn Quốc được xác định có hành vi phạm tội. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, cho biết sẽ quyết liệt đấu tranh, không để những người nước ngoài lợi dụng mục đích đến Việt Nam kinh doanh, du lịch để phạm tội.

Quốc Thắng