Nhiều loại hình báo chí dự kiến được giảm một nửa thuế thu nhập

Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề xuất áp thuế suất 10% cho toàn bộ loại hình báo chí thay mức 20% hiện nay nhằm tăng ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính khi cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Sáng 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Báo chí sửa đổi. Báo cáo giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết nhiều đại biểu đề nghị bổ sung chính sách phát triển báo chí mang tính đặc thù, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, đặc biệt là ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ công ích và đầu tư công nghệ.

Trên cơ sở tiếp thu, Thường trực Ủy ban và cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo theo hướng bổ sung quy định Nhà nước có chính sách ưu đãi thuế theo pháp luật hiện hành. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định mức thuế suất 10% cho hoạt động báo chí (trước đây chỉ báo in được hưởng mức này, còn báo điện tử, truyền hình và phát thanh phải chịu thuế suất 20%).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Hoàng Phong

Dự thảo Luật nêu Nhà nước sẽ tập trung cho các lĩnh vực bồi dưỡng nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; ưu đãi đầu tư nền tảng số báo chí quốc gia, hạ tầng dữ liệu báo chí và các công cụ số phục vụ giám sát hoạt động báo chí trên không gian mạng.

Nhà nước tiếp tục giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu và hỗ trợ chi phí vận chuyển, đăng tải, truyền dẫn, phát sóng cho báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, thông tin đối ngoại, tuyên truyền trong tình trạng khẩn cấp và các nhiệm vụ trọng yếu khác.

Một số đại biểu đề nghị quy định ràng buộc để các nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook, TikTok phải trả phí khi khai thác nội dung báo chí và chia sẻ doanh thu với cơ quan báo chí Việt Nam. Các ý kiến cũng đề nghị làm rõ cơ chế bảo vệ bản quyền nhằm hạn chế tình trạng sao chép trái phép, gây ảnh hưởng đến quyền tác giả và tính minh bạch thông tin.

Thường trực Ủy ban cho biết dự thảo đã bổ sung quy định yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm báo chí phải thỏa thuận với cơ quan báo chí theo pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng đồng tình với kiến nghị của một số đại biểu về việc tạo điều kiện để cơ quan báo chí tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia nhằm tăng khả năng đầu tư công nghệ.

Quốc hội dự kiến xem xét thông qua Luật Báo chí sửa đổi vào ngày 10/12.

Sơn Hà