Nhiều lãnh đạo nữ được cử tri tín nhiệm ứng cử đại biểu Quốc hội

Cử tri nơi cư trú tại Hà Nội bày tỏ tín nhiệm cao đối với nhiều nữ lãnh đạo cơ quan Trung ương trong hội nghị lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Đỉnh, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người đã được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, cử tri đánh giá các ứng cử viên đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. 100% cử tri tham dự đã biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm.

Những người được cử tri nơi cư trú tín nhiệm gồm bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng; bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Danh sách còn có bà Trần Thị Hoa Ry, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Quàng Văn Hương, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Trần Hồng Nguyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Phong

Thay mặt các ứng cử viên, bà Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri, cho biết đây là nguồn động viên để tiếp tục rèn luyện, tận tâm phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Bà khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, mỗi người sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy trách nhiệm trong công tác lập pháp và giám sát.

Trước đó, tại phường Hà Đông, Hà Nội, cử tri nơi cư trú cũng tổ chức hội nghị lấy ý kiến và bày tỏ sự tín nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, người đã được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Cử tri nhận xét bà Nguyễn Thị Tuyến được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, trưởng thành từ cơ sở và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở địa phương và Trung ương. 100% cử tri tham dự hội nghị đã biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với bà.

Sơn Hà