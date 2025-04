Nhiều hiệu thuốc ở Thanh Hóa bị phát hiện bán hàng giả

Ít nhất 7 quầy thuốc ở TP Thanh Hoá và các huyện lân cận bị phát hiện bán các mặt hàng thuốc giả trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả vừa bị công an triệt phá.

Mở rộng điều tra chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc giả do Nguyễn Tiến Đạt cầm đầu, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá từng bán hàng nhái.

Các loại thuốc giả bị công an Thanh Hoá phát hiện, thu giữ. Ảnh: Lam Sơn

Công an nêu tên những điểm có bán thuốc giả gồm: quầy thuốc ở chợ Nghè, huyện Hậu Lộc; quầy thuốc ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; quầy thuốc đối diện Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, TP Thanh Hóa; quầy thuốc ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh; quầy thuốc ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa; quầy thuốc ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn và quầy thuốc ở xã Định Hưng, huyện Yên Định.

Ngày 25/4, đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay nhà chức trách cũng xác định thuốc giả còn được rao bán công khai trên một số tài khoản Facebook của người cư trú tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Công an đã tịch thu tang vật, đang lấy lời khai chủ các hiệu thuốc nêu trên để làm rõ nguồn thuốc cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, số lượng, chủng loại thuốc giả, nguồn tiền thu lợi cụ thể chưa được công bố.

Vụ án được phá vào đầu tháng 4 khi Công an Thanh Hoá khám xét 6 địa điểm tại Hà Nội, TP HCM, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp do Nguyễn Tiến Đạt, 34 tuổi, sử dụng làm nơi sản xuất, cất giấu thuốc chữa bệnh giả.

Nhà chức trách thu hàng nghìn hộp thuốc kháng sinh, thuốc bổ, thuốc thoái hoá xương khớp... giả thương hiệu lớn trên thế giới như Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter, Tui Hua Shen Jing Tong, Trùng thảo sâm nhung bổ tỳ, Gai cốt hoàn, Tuyết liên thiên ma bảo khớp hoàn... Tổng khối lượng thuốc giả và nguyên liệu bị tịch thu khoảng 10 tấn.

Công an cáo buộc từ năm 2021 đến khi bị bắt, đường dây này đã bán ra thị trường hàng tấn thuốc giả, thu lời bất chính gần 200 tỷ đồng.

Hiện 14 nghi can trong đường dây đã bị khởi tố, bắt giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh. Trong số này 3 người có bằng trung cấp và chứng chỉ hành nghề dược gồm là Dương Thị Oanh, Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Thu đều ở TP Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, kết quả phân tích, xét nghiệm ban đầu cho thấy nhóm thuốc đông y giả (chủ yếu được quảng cáo dùng chữa các bệnh về xương khớp) chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau, không có công dụng và thành phần chữa bệnh như giới thiệu trên bao bì.

Một trong số dây chuyền sản xuất thuốc giả do Nguyễn Tiến Đạt cầm đầu. Ảnh: Lam Sơn

Công an cáo buộc Đạt chỉ đạo thuê nhiều nhà kho ở nơi vắng, nhân công đều là anh em hoặc người thân quen được sắp xếp ăn ở khép kín tại xưởng sản xuất, tuyệt đối không giao tiếp với cư dân xung quanh.

Về các loại thuốc giả mạo nguồn gốc nước ngoài, các bị can giới thiệu đây là "hàng xách tay" để lấy lòng tin của người mua. Ngoài ra, để tạo niềm tin cho người sử dụng, các bị can mua thuốc thật trà trộn vào thuốc giả.

Quá trình điều tra, công an còn phát hiện trong nhiều chuyến giao hàng, Đạt còn chỉ đạo nhân viên giao hàng chưa đóng gói, dạng viên hoặc chỉ giao mỗi vỏ hộp thuốc để đề phòng nếu bị bại lộ cũng chỉ là hàng hóa chưa thành phẩm, nhằm giảm nhẹ hành vi.

Lê Hoàng