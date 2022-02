Nhiều hàng quán Hà Nội kín khách sau nghỉ Tết

Tại một số quán ăn trưa nay, khách hàng phải chờ gần một tiếng mới có đủ món dù đã đặt bàn trước.

Trưa 7/2 (mùng 7 Tết), nhiều nhà hàng, quán cà phê tại Hà Nội đều kín khách, một số nơi còn trong tình trạng quá tải. Hôm nay là ngày đầu tiên các cơ quan, doanh nghiệp đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, nhu cầu ăn uống, tụ tập của dân công sở tăng cao đột biến.

Chị Ngọc Anh, nhân viên một hãng công nghệ ở Đống Đa, cho biết khoảng 10h sáng phải gọi điện tới 8 nhà hàng mới đặt được được bàn tại một quán ăn cho 12 người trưa nay.

"Dù gọi từ sớm, hầu hết các quán ăn ngon, có tiếng đều nói hết bàn do khách đã đặt trước từ hôm qua. Một số nơi báo hết chỉ còn chỗ sau 13h", chị nói. Giá không tăng so với ngày thường, song nhóm của chị Ngọc Anh cũng phải đợi gần một tiếng mới có đủ đồ ăn do quán quá đông khách.

Một quán ăn tại Thụy Khuê kín bàn trưa 7/2. Ảnh: Tú Anh

Tương tự, anh Hoàng Việt cùng đồng nghiệp trưa nay cũng phải đi tới vài nhà hàng trên đường Tô Hiệu, Cầu Giấy mới có chỗ cho 6 người. Tuy nhiên, nhân viên phục vụ nhà hàng này cũng thông báo khách phải chờ ít nhất 30 phút mới có đồ ăn do bếp đang bị quá tải. Không chỉ các nhà hàng, các quán ăn vỉa hè trên tuyến phố này cũng đều kín khách.

"Lâu rồi, chúng tôi mới được phục vụ khách ăn uống lấp đầy cả quán như hôm nay. Nhu cầu của khách hàng cũng có thể bị dồn nén sau một thời gian dài vì dịch, tránh tập trung đông người", ông Duy Hải, chủ một nhà hàng lẩu cá ở Cầu Giấy chia sẻ. Nhà hàng của ông trưa nay kín cả 4 tầng và vẫn tiếp tục được đặt gần hết bàn tối nay.

Một quán cà phê tại Hồ Tây kín khách đầu giờ chiều 7/2. Ảnh: Tú Anh

Trong ngày khai xuân, không chỉ ăn uống, các dịch vụ khác như taxi, giao hàng... cũng tăng rất lớn, khiến giá tăng cao. Ghi nhận chiều 7/2, giá một số hãng taxi công nghệ tăng đến gấp rưỡi, dù vậy hành khách cũng không dễ để đặt ngay xe.

Chị Nguyễn Thu cho biết, sáng nay phải trả 60.000 đồng cho một đơn hàng từ Xã Đàn đến Duy Tân (khoảng 8km) vì thiếu shipper, trong khi ngày thường shop chỉ thu khoảng 30.000 đồng. Giá các dịch vụ giao hàng qua ứng dụng hôm nay cũng tăng nhẹ.

Tú Anh