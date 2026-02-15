Nhiều hàng quán 'cháy' bàn đêm Valentine

Nhiều chuỗi ăn uống ở Hà Nội không còn bàn trống, thậm chí dừng nhận khách xếp hàng chờ tối 14/2.

Theo ghi nhận của VnExpress, hàng loạt chuỗi nhà hàng ăn uống lớn ở Hà Nội đêm Valentine và cũng là 27 Tết đều trong tình trạng quá tải. Tại cửa hàng Union Pizza của Golden Gate trên đường Hoàng Đạo Thúy, dù chưa đến 19h, toàn bộ bàn đều kín khách, đa phần là những cặp đôi trẻ.

Một nhân viên nhà hàng này cho biết hôm nay, cơ sở này không còn bàn cho khách vãng lai, chỉ phục vụ những khách hàng đặt bàn từ sớm. Tuy nhiên, khách hàng đã đặt trước đến đây tối nay vẫn phải chờ tới lượt để được sắp xếp chỗ ngồi.

Cửa hàng Union Pizza ở Hoàng Đạo Thúy không còn chỗ trống tối 14/2. Ảnh: Trọng Hiếu

Nhiều chuỗi nhà hàng trong các trung tâm thương mại lớn ở Thủ đô tối nay cũng chung tình trạng "cháy" bàn. Khoảng 19h30, nhà hàng lẩu Haidilao tại tầng 5 Lotte Mall Tây Hồ đã phát số thứ tự chờ thứ 283, trong khi họ mới sắp xếp được bàn cho 150 khách.

Nhân viên lễ tân thông báo nếu khách đăng ký lấy số thứ tự vào thời điểm này, dự kiến khoảng 3 giờ sau (tức 22h30) mới đến lượt được vào ăn. Trước cửa hàng này, hàng chục khách hàng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Họ cũng được Haidilao phục vụ nước uống, đồ ăn vặt và một số khách sử dụng dịch vụ làm móng miễn phí trong lúc chờ đợi.

Tại tầng 4 của trung tâm thương mại này, gần như quán ăn nào cũng kín khách xếp hàng chờ trước cửa như Gogi, Marukame Udon, Don Chicken, Dookki...

Gia đình anh Minh Thắng, phường Cầu Giấy đến một nhà hàng Nhật ở Lotte Mall Tây Hồ từ 18h, nhưng được nhân viên thông báo không còn bàn trống để nhận khách. Sau đó, anh di chuyển sang một quán đồ nướng cách đó vài gian hàng và ngồi chờ khoảng 20 phút để được bố trí chỗ ngồi.

Anh Thắng cho biết cảm thấy may mắn vì tối nay gia đình có mặt sớm, vẫn được phục vụ vì càng về sau, dòng người đổ đến chờ đợi trước các nhà hàng ở khu mua sắm này lại càng đông.

Tương tự, nhiều quán ăn, nhất là những hàng lẩu, nướng tại trung tâm thương mại Vincom Royal City tối nay cũng đông nghịt khách. Theo quản lý một nhà hàng lẩu tại đây, hôm nay, cửa hàng này phục vụ không chỉ các cặp đôi, mà còn có cả nhiều nhóm bạn trẻ tụ tập trong ngày đầu được nghỉ Tết Âm lịch.

Khách hàng có xu hướng đổ đến nhà hàng trong trung tâm thương mại hoặc chuỗi thương hiệu lớn tối Valentine cũng một phần bởi nhiều hàng quán nhỏ hoặc của các hộ kinh doanh đã nghỉ Tết. Phần lớn chuỗi nhà hàng vẫn chưa tính phụ phí Tết trong hôm nay. Tuy nhiên, từ ngày mai, một số đơn vị sẽ bắt đầu phụ thu hoặc chỉ giới hạn phục vụ với thực đơn ở mức giá cao.

