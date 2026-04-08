Nhiều độc giả đồng tình 'Cần Giờ sẽ là cực tăng trưởng du lịch'

Khảo sát "Cần Giờ có thể trở thành cực tăng trưởng mới cho du lịch TP HCM" hút 4.632 độc giả, với 89% đồng tình.

Khảo sát mở từ 27/3, sau 10 ngày thu hút 4.632 lượt tham gia. Kết quả khảo sát phần nào phản ánh kỳ vọng của độc giả về vai trò mới của Cần Giờ trong cấu trúc du lịch TP HCM.

Cần Giờ là địa phương duy nhất của TP HCM sở hữu đồng thời rừng ngập mặn và đường bờ biển tự nhiên. Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ có diện tích khoảng 75.000 ha, được UNESCO công nhận, đóng vai trò điều hòa môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học. Yếu tố này giúp khu vực tạo khác biệt so với các điểm đến khác trong khu vực phía Nam.

Đường Rừng Sác - tuyến huyết mạch của Cần Giờ. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Bên cạnh lợi thế về tài nguyên, hạ tầng kết nối đến Cần Giờ cũng đang được cải thiện. Các dự án như cầu Cần Giờ, thay thế phà Bình Khánh; đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, metro Bến Thành - Cần Giờ được đánh giá mang tầm vóc quốc gia, có thể thay đổi diện mạo, tăng khả năng kết nối cho khu vực.

Khu vực này cũng đang từng ngày đổi mới về không gian chức năng. Trong tương lai, Cần Giờ có đô thị Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha. Đô thị này quy hoạch tòa nhà 108 tầng, nhà hát Sóng Xanh, quảng trường sự kiện, sân golf, công viên VinWonders, cùng các tiện ích thương mại, giáo dục, y tế.

Du khách xem pháo hoa tại lễ hội xuân Cần Giờ. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Kinh doanh miền Nam, phụ trách dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cho biết đô thị được định vị như "điểm đến đẳng cấp quốc tế". Hiện có 20 thương hiệu toàn cầu trong các lĩnh vực khách sạn, dịch vụ, ẩm thực... xác nhận sẽ hoạt động. Con số sẽ tiếp tục tăng khi nhiều đơn vị đang hoàn tất quá trình đầu tư.

"Sự cộng hưởng của hạ tầng, tiện nghi, sinh thái tạo ra nhiều sức bật. Chúng tôi dự kiến Cần Giờ sẽ là điểm đến của 40 triệu lượt khách trong tương lai", ông Tâm nói.

Ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc, Bộ phận quản lý cấp cao Savills TP HCM, cũng đánh giá cao tiềm năng của Cần Giờ. Theo ông, trên khắp châu Á có rất nhiều bãi biển đẹp, địa điểm thiên nhiên kỳ thú. Nhưng, để biến một vùng đất tiềm năng thành điểm đến nhiều sức hút cần thêm nhiều yếu tố. Cần Giờ đang đi đúng lộ trình khi có thêm hạ tầng giao thông lớn cùng hệ tiện ích có thể đáp ứng mọi nhu cầu.

"Đây chính là những yếu tố then chốt giúp Cần Giờ nổi bật so với những nơi vốn có thể chỉ có hồ bơi hay một bãi biển đẹp", ông Troy khẳng định.

Trước đó, đầu năm nay, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch khẳng định Cần Giờ sẽ được phát triển để "không phải là bản sao của điểm đến nào". Hướng đi của khu vực này là du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp - văn hóa bản địa đặc trưng trên nền tảng công nghệ, chuyển đổi xanh và sự đồng hành của cộng đồng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng để trở thành cực tăng trưởng mới, Cần Giờ cũng cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm, song song là bảo tồn, gìn giữ hệ sinh thái. Trong đó, các mô hình tích hợp giữa du lịch, thể thao, nghỉ dưỡng được xem là một trong những hướng đi có thể tạo ra sức bật.

Cung đường đi bộ xuyên rừng tại Cần Giờ. Ảnh: Địa điểm Cần Giờ

Sắp tới, VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio diễn ra ngày 1/5 tới được xem là sản phẩm du lịch thể thao mới của địa phương. Giải đánh dấu lần đầu tiên Cần Giờ có giải marathon quy mô hơn 5.000 người, cùng với đó là sức hút với gia đình, bạn bè của runner, du khách muốn trải nghiệm một kỳ nghỉ ngắn ngày liền kề TP HCM.

Các cung đường bên trong đô thị Vinhomes Green Paradise mở ra trải nghiệm bước chạy kề biển, bên cạnh đoạn đường xuyên rừng ngập mặn đặc trưng. Song song, dịp diễn ra giải, runner, du khách còn có thể xem pháo hoa, thưởng thức đêm nhạc vào 30/4.

Hoài Phương