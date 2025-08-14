Nhiều doanh nghiệp chọn giải pháp sinh lời VIB cho vốn ngắn hạn

Nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME dùng tài khoản Siêu lợi suất VIB để tối ưu dòng tiền ngắn hạn, hưởng lợi tức hàng ngày và linh hoạt đáp ứng nhu cầu vốn.

Theo đại diện nhà băng, tài khoản Siêu lợi suất VIB cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp mang lại lợi tức mỗi ngày đến 4,5% một năm, cho phép rút tiền bất cứ lúc nào mà vẫn giữ nguyên lợi nhuận đã tích lũy. Sản phẩm này đáp ứng nhu cầu tối ưu nguồn tiền ngắn hạn của nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa, nhỏ (SME), vốn thường phụ thuộc nhiều vào vốn lưu động, phát sinh thường xuyên các khoản thanh toán, dự phòng.

Trước đây, với khoản tiền tạm thời chưa dùng, doanh nghiệp thường gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn, dù mang lại lãi suất, nhưng nếu rút trước hạn, họ sẽ mất lãi. Với tài khoản Siêu lợi suất, hộ kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần kích hoạt tính năng trên ứng dụng VIB Business và chọn ngưỡng tiêu chuẩn phù hợp, số dư vượt ngưỡng trong tài khoản sẽ tự động sinh lời. Đồng thời, doanh nghiệp có thể dùng tiền bất cứ lúc nào mà không mất lợi tức đã tích lũy.

Tài khoản Siêu lợi suất giúp dòng tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp sinh lời đến 4,5% một năm. Ảnh: VIB

Quỳnh Anh, chủ công ty sản xuất đồ gỗ tại Bình Dương cho biết, trước đây, để tối ưu vốn, doanh nghiệp của cô phải mở thêm tài khoản phụ để gửi tiết kiệm. Giờ đây, chỉ cần duy trì tiền trong tài khoản Siêu lợi suất, lợi tức được tính hàng ngày, minh bạch và tự động.

Theo Minh Quân, Giám đốc công ty thực phẩm tại TP HCM, công ty thường duy trì khoảng 300-500 triệu đồng để dự phòng nhập nguyên liệu và thanh toán cho nhà cung cấp. Trước đây, số tiền này không tạo ra giá trị gì thêm. "Sử dụng tài khoản Siêu lợi suất, mỗi tháng chúng tôi có thêm vài triệu đồng tiền lãi, mà không phải thay đổi bất kỳ quy trình vận hành nào", ông Quân nói.

Đại diện VIB cho biết, Siêu lợi suất là phần trọng yếu trong bộ giải pháp tài chính toàn diện VIB Business, kết hợp giữa công cụ xoay vốn, tiện ích vận hành và quản trị tiền. Bộ giải pháp này được thiết kế để giúp hộ kinh doanh và SME tối ưu lợi nhuận mỗi ngày, quản lý dòng tiền hiệu quả, duy trì sự linh hoạt trong hoạt động.

Nguồn vốn trong VIB Business được bố trí đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh. Khi cần khoản vốn lớn để mở rộng quy mô hoặc phục vụ mùa cao điểm, khách hàng có thể vay thế chấp giải ngân nhanh đến 150 tỷ đồng với lãi suất khoảng 6,7% một năm. Nếu cần vốn cho chi phí vận hành, họ có thể sử dụng hạn mức tín chấp đến 1 tỷ đồng từ thẻ tín dụng doanh nghiệp VIB Business Card, được miễn lãi tối đa 58 ngày.

Việc kết hợp tài khoản Siêu lợi suất với thẻ doanh nghiệp mang lại lợi thế kép: vốn tín chấp 0% lãi suất phục vụ chi tiêu, đồng thời tiền nhàn rỗi vẫn sinh lời hàng ngày tới 4,5% một năm. Sự kết hợp này giúp tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Trên phương diện quản trị tài chính, ứng dụng VIB Business đóng vai trò như "trung tâm điều khiển" dòng tiền. Hộ kinh doanh và SME có thể theo dõi toàn bộ thu - chi, phân quyền chi tiêu thẻ doanh nghiệp ngay trên điện thoại, sử dụng thanh toán số qua mã QR hoặc softPOS và nhận thông báo tức thì bằng giọng nói qua tính năng Voice Alert.

Thẻ VIB Business Card còn hỗ trợ tối ưu hóa thanh toán không tiền mặt, tận dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng. Ngay cả khi bên nhận chưa có máy POS, chủ thẻ vẫn có thể chuyển tiền qua thẻ nhờ nền tảng BPSP (Business Payment Service Platform) do VIB phối hợp với Visa và VNPAY phát triển trên VNPAYB2B.

Bên cạnh các giải pháp tài chính, VIB còn cung cấp hỗ trợ phi tài chính như tặng một năm sử dụng hóa đơn điện tử (e-invoice) cho khách hàng trong mạng lưới đối tác, và tích hợp tài khoản với eTax Mobile để kê khai, nộp thuế trực tiếp trên điện thoại.

Hoàng Đan