Nhiều điểm du lịch đông nghịt khách ngày Tết

Tại phường Vũng Tàu, TP HCM, khách tăng mạnh từ ngày mùng 3 Tết, khiến Bãi Sau dọc đường Thùy Vân kéo từ đoạn giáp đường Phan Chu Trinh đến tháp Tam Thắng đông nghịt người.

Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, tính đến mùng 5 Tết, bãi biển đón khoảng 190.000 lượt khách, đông nhất là mùng 4 với 66.000 lượt. Ảnh: Trường Hà