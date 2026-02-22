Nhiều điểm du lịch đông nghịt khách ngày Tết

Hơn 300.000 người đổ về chân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh chiều mùng 4 Tết để dự hội xuân, hành hương lẫn tham quan.
Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt nằm phần lớn ở phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu từ thế kỷ XIX, núi Bà Đen được xem là ngọn núi thiêng trấn thành Gia Định (Sài Gòn xưa), có "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn". Dịp đầu năm, người dân, du khách thường hành hương đến đây cầu bình an, may mắn. Ảnh: Nguyễn Minh Tú
Trước đó, ba cung đường chính dẫn vào núi Bà Đen dài 10 km đều thất thủ, ôtô xếp hàng nối đuôi nhau nhích từng mét. Ảnh: Nguyễn Minh Tú
Ngoài các điểm công cộng, các khu du lịch, quán cà phê thu hút đông du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Thanh Hương
Nhóm phóng viên