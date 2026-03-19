Nhiều địa phương công bố người trúng cử HĐND cấp tỉnh

Ngày 19/3, hàng loạt địa phương công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri tham gia đa số đạt trên 99%.

Tại Cần Thơ, Ủy ban Bầu cử cho biết toàn thành phố có hơn 2,867 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,89%, trong đó 58/103 xã, phường đạt tỷ lệ 100%. Kết quả, địa phương bầu đủ 84 đại biểu HĐND thành phố, cùng 18 đại biểu Quốc hội và 2.207 đại biểu HĐND cấp xã.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm số 22, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ngày 15/3. Ảnh: Huy Phong

Ở Lâm Đồng, 85/133 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, các đại biểu được bầu bảo đảm cơ cấu, thành phần, có sự cân đối về giới tính, độ tuổi, trình độ và đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,76%, cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Gia Lai ghi nhận gần 2,42 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,84%. Kết quả, 16 người trúng cử đại biểu Quốc hội và 85 người trúng cử HĐND tỉnh. Ở cấp cơ sở, 2.964 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã trên tổng số 2.977 ứng cử viên.

Tại Đăk Lăk, theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, địa bàn có 2.118/2.120 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc đúng thời gian quy định; trong đó 11 khu vực thực hiện bỏ phiếu sớm từ ngày 14/3/2026.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi vừa thực hiện quyền bầu cử vừa đảm bảo công việc sản xuất, 1.769 tổ bầu cử đã khai mạc từ 5h sáng, trong khi 340 khu vực còn lại tổ chức khai mạc từ 7h.

Kết quả, có 15 người trúng cử đại biểu Quốc hội; 84 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh; 2.443 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 1 người so với số lượng cơ cấu).

Khánh Hòa có hơn 1,6 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 19 đơn vị bầu cử với 1.123 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,87%. Kết quả có 67/108 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Trong khi đó, An Giang công bố 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Toàn tỉnh có hơn 3,3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt trên 99,5%. Trong đó 60/102 xã, phường, đặc khu đạt 100%. Địa phương cũng bầu 21 đại biểu Quốc hội và 2.449 đại biểu HĐND cấp xã.

Cử tri tỉnh An Giang bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Phương Vũ

Theo các địa phương, kết quả bầu cử phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của cử tri; công tác tổ chức được triển khai chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn, đúng quy định pháp luật.

Nhóm phóng viên