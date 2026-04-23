Nhiều công trình APEC 2027 vào giai đoạn hoàn thiện

Tại "trái tim" của tổ hợp APEC, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm do Tập đoàn Sun Group triển khai đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông sau khoảng 10 tháng thi công. Công trình đã hoàn thiện 13/13 nhịp mái và đang tiến hành lợp mái, tính đến ngày 22/4.
Ảnh phải là phối cảnh và ảnh trái chụp ngày 16/4, cho thấy Trung tâm hội nghị đã thành hình, theo sát phương án thiết kế.
Nhà thầu cho biết để đảm bảo tiến độ đã huy động 2.400-2.700 nhân sự triển khai đồng loạt các hạng mục kết cấu, hoàn thiện và hệ thống cơ điện.
Điểm nhấn lớn nhất, không gian hội nghị hơn 11.050 m2 với nhịp 81 m không cột. Với kết cấu vượt nhịp 81 m, toàn bộ không gian rộng tương đương một sân bóng đá được "treo" bằng hệ mái thép nặng tới 12.000 tấn, lắp dựng bằng công nghệ kích rút thủy lực chính xác đến từng milimet.
Song song với trung tâm hội nghị, các hạng mục phụ trợ cũng đang bứt tốc. Nhà biểu diễn đa năng đã hoàn thành khoảng 85% phần kết cấu và chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp dựng thép.
Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc cũng "chạy đua với thời gian". Tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng, toàn bộ công trường đang vận hành ở cường độ cao, nhiều hạng mục vượt tiến độ.
Nhà ga VIP, nơi đón nguyên thủ trong APEC 2027 đã hoàn thành 100% kết cấu thô, trong khi nhà ga hành khách T2 đạt khoảng 87% và bước vào giai đoạn lắp dựng mái thép.
Hạng mục sân đỗ máy bay C1 hoàn thành chỉ sau 3 tháng thi công, nhanh hơn tới hai phần ba thời gian, đưa vào khai thác từ giữa tháng 4/2026.
Quy mô nhân lực tại khu vực sân bay khoảng 4.000 công nhân làm việc mỗi ngày từ đường băng đến các nhà ga.
Tuyến đường tỉnh 975 (DT975), trục kết nối quan trọng phục vụ APEC cũng đang được triển khai với cường độ cao trên toàn tuyến.
Theo cập nhật từ chủ đầu tư, các mũi thi công đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục nền - móng - thoát nước. Công tác đào đất, xử lý nền đường đã đạt hơn 716.000 m3, trong khi đắp nền K95 và K98 cũng đang được đẩy nhanh, lần lượt đạt khoảng 56% và 46% khối lượng.
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm như hào kỹ thuật, thoát nước mưa cũng được triển khai song song, với hàng nghìn mét hào và ống cống đã được lắp đặt. Lớp móng đường bắt đầu được tăng tốc, trong đó cấp phối đá dăm (CPDD 37.5) đã đạt trên 60% ở khâu tập kết và đang được tổ chức thi công đồng loạt trên công trường.
APEC sẽ diễn ra cuối năm 2027. Theo đại diện các nhà thầu, đơn vị thi công, toàn bộ nguồn lực đang dồn vào các công trình với mục tiêu về đích đúng hạn, đồng hành địa phương đưa Phú Quốc trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế quy mô lớn.
Hoài Phương
Ảnh: Ánh Dương