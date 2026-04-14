Nhiều chủ thuê bao đi xác thực vì hiểu nhầm 'sẽ bị khóa SIM'

Chờ gần 30 phút để đến lượt "xác thực", chị Phương Thảo được thông báo có thể về vì thuê bao đã đủ thông tin.

"Sắp đi du lịch xa Hà Nội, tôi muốn hoàn thành cho yên tâm", chị Thảo ở phường Cầu Giấy, Hà Nội nói. Chưa nhận được tin nhắn nào từ nhà mạng, nhưng đọc trên mạng xã hội rằng "thuê bao không xác thực sẽ bị khóa", chị tranh thủ đến một cửa hàng viễn thông trên đường đi làm về để được hỗ trợ và tránh bị quá tải, trước khi Thông tư 08 về xác thực thông tin thuê bao có hiệu lực ngày 15/4, .

Tuy nhiên, sau khi đợi khoảng hơn 10 người hoàn thành thủ tục, chị được nhân viên nói thuê bao đã cập nhật đầy đủ thông tin nên có thể đi về.

Hai mẹ con anh Ngọc Hải ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cũng được thông báo tương tự. "Tôi từng đưa mẹ đi đăng ký chính chủ rồi, nhưng bà cứ lo bị khóa SIM nên giục đi làm", anh nói.

Tối muộn tại một cửa hàng giao dịch của nhà mạng trên đường Lạc Trung, khách hàng vẫn ra vào liên tục dù gần giờ đóng cửa. Một nhân viên cho biết lượng người đến làm thủ tục vài ngày qua tăng đột biến. "Đông hơn hẳn, có ngày gấp vài lần bình thường", người này nói. "Trong số đó cũng có những người hiểu nhầm về quy định. Họ đã cập nhật căn cước công dân, thông tin chính chủ rồi nhưng vẫn đến vì sợ bị khóa".

Người dùng làm thủ tục tại cửa hàng MobiFone, chiều 14/4. Ảnh: Trọng Đạt

Theo quy trình, từ ngày 15/4, ứng dụng VNeID sẽ gửi thông báo đến người dùng theo từng đợt. Họ sẽ được yêu cầu xác nhận việc có hay không sử dụng các số điện thoại đang đứng tên ở tất cả các mạng di động trong nước. Trường hợp người dùng xác nhận không sử dụng, số điện thoại đó sẽ được yêu cầu cập nhật thông tin, nếu không sẽ bị khóa trong 60 ngày. Ngược lại, nếu thuê bao chính chủ đã đủ thông tin, người dùng có thể tiếp tục sử dụng.

Thực tế, quy định mới không yêu cầu tất cả chủ thuê bao phải xác thực lại. Thuê bao đã đăng ký bằng VNeID, thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip, hoặc số được sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 không phải thực hiện.

Viettel cũng khẳng định Thông tư 08 không bắt buộc "toàn bộ khách hàng phải xác thực". Nhà mạng này đã gửi tin nhắn tới nhóm này, thông báo họ không cần thực hiện thêm thao tác nào và có thể sử dụng dịch vụ bình thường.

"Các khách hàng còn lại sẽ cần thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt theo quy định", đại diện nhà mạng cho biết, khuyến nghị người dùng vào ứng dụng của các nhà mạng để thực hiện sớm. Người không có smartphone và ứng dụng VNeID cũng sẽ được phân loại và triển khai việc hỗ trợ tận nơi.

Tin nhắn gửi đến một người dùng. Ảnh: Lưu Quý

Theo quy định, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt, và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Có bốn cách xác thực được chấp nhận, gồm: trực tuyến thông qua VNeID; qua ứng dụng của nhà mạng; trực tiếp tại địa điểm dịch vụ của nhà mạng; và tại địa điểm được nhà mạng ủy quyền.

Nhóm người dùng được khuyến nghị thực hiện xác thực ngay gồm người đăng ký sim di động bằng giấy tờ khác không phải CCCD, nhóm thuê bao đứng tên hộ người thân.

Việc xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư 08 được đánh giá là bước quan trọng nhằm làm sạch dữ liệu viễn thông, tăng cường bảo vệ người sử dụng. Hiện nay, số điện thoại không chỉ phục vụ liên lạc mà còn gắn với nhiều dịch vụ số quan trọng như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản định danh VNeID mức 2 và nhiều giao dịch điện tử khác.

Việc xác thực đầy đủ thông tin, trong đó có sinh trắc học khuôn mặt, giúp hạn chế tình trạng sử dụng giấy tờ giả, đăng ký SIM không chính chủ để lừa đảo; đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi người dân, tránh các rủi ro pháp lý phát sinh khi bị kẻ xấu mạo danh để đăng ký, sử dụng thuê bao.

Trọng Đạt - Lưu Quý