Nhiều chủ tài khoản Siêu lợi suất VIB nhận vé 'Anh trai say hi'

Hơn 1.000 chủ tài khoản Siêu lợi suất VIB đã nhận thưởng vé "Anh trai say hi" trong một tuần, ước tính ngân hàng sẽ tiếp tục trao hàng nghìn vé đến hết 16/3.

Theo đó, chủ tài khoản duy trì 1 triệu đồng mỗi ngày, có cơ hội nhận hàng nghìn vé Anh trai say hi Concert 5 ngày 21/3 với các hạng đặc biệt Sky Lounge, Svip, Fanzone, GA3, CAT2. Khách hàng may mắn có thể nhận đặc quyền "Sao hạng A" để trực tiếp có mặt trên sân khấu cùng các nghệ sĩ hàng đầu, đặc quyền tham gia buổi tổng duyệt Soundcheck với những khoảnh khắc hậu trường.

Chương trình diễn ra đến hết 16/3, với nhiều đặc quyền ưu đãi dành cho chủ tài khoản Siêu lợi suất.

Khách hàng còn được miễn phí tài khoản số đẹp trị giá đến 15 triệu đồng khi đăng ký tại quầy từ nay đến 31/3.

Nhân viên giới thiệu tài khoản Siêu lợi suất đến khách hàng. Ảnh: VIB

Bà Khánh Thi, chủ hộ kinh doanh tại TP HCM cho biết, bà thường để tiền trong tài khoản thanh toán chờ trả chi phí nguyên vật liệu, lương nhân viên... lúc nào cần thì giao dịch ngay. Khi biết về tài khoản Siêu lợi suất của VIB có thể sinh lời mỗi ngày đến 4,3% một năm, bà Thi đã kích hoạt trải nghiệm 10 ngày.

"Tôi thấy tiền của mình được sinh lời mỗi ngày, tôi còn may mắn trúng vé Anh trai say hi Concert 5", bà nói.

VIB cho biết, phần lớn người dùng luôn có một khoản tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán, để phục vụ các nhu cầu chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này thường nằm yên mà không tạo thêm giá trị nào.

Trước đây, để dòng tiền này tạo ra giá trị, khách hàng thường chọn cách gửi tiết kiệm có kỳ hạn hoặc đầu tư. Song với tài khoản Siêu lợi suất, dòng tiền sẽ hoạt động ngay trong tài khoản mà vẫn giữ trọn tính thanh khoản.

Khách hàng kích hoạt tài khoản Siêu lợi suất. Ảnh: VIB

Theo nhà băng, tài khoản này đã thu hút được lượng lớn khách hàng kích hoạt chỉ sau 48 tiếng ra mắt, hàng nghìn tỷ đồng tiền nhàn rỗi đã được sinh lời mỗi ngày. Qua đó, sản phẩm tạo làn sóng mới trong quản lý tài chính cá nhân, giúp khách hàng tối ưu từng đồng vốn mỗi ngày.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu phát triển các giải pháp tài chính cá nhân thông minh, giúp khách hàng quản lý tài chính chủ động và hiệu quả. MyVIB ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud), Big Data, AI và GenAI. Nhờ đó, tài khoản Siêu lợi suất được phát triển với tiêu chí bảo mật, thân thiện và tối ưu, mang đến người dùng những lợi ích vượt trội.

Khách hàng chỉ cần một chạm kích hoạt, tài khoản sẽ tự động vận hành, giúp tiền nhàn rỗi tự vận động để sinh lợi mỗi ngày.

Hoàng Đan