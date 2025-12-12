'Nhiều bạn trẻ đang bị loạn lời khuyên, không dám thử rồi sai đâu sửa đó'

CEO công ty tư vấn The Map và Unikon cho rằng tình trạng quá nhiều "mentor", "coach" hiện tại khiến giới trẻ bị loạn lời khuyên từ thế hệ trước, không dám dấn thân làm rồi "sai đâu sửa đó".

Thảo luận về cách thức ươm tạo nguồn nhân lực tương lai tại hội thảo Đổi mới sáng tạo mở xã hội ngày 12/12, bà Đỗ Thùy Dương, Giám đốc điều hành công ty tư vấn quản trị The Map, nêu vấn đề quá nhiều người muốn hỗ trợ và định hướng cho thế hệ trẻ.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TechFest Việt Nam, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) tổ chức.

Tình trạng quá nhiều cố vấn (mentors), huấn luyện (coach) khiến nguồn nhân lực tương lai bị loạn lời khuyên. "Việc dấn thân làm, sai đâu sửa đó, sẽ mang lại bài học phù hợp hơn là lắng nghe định hướng từ lớp ‘các chú, các bác’", bà Dương nói.

Bà Đỗ Thùy Dương - CEO The Map (trái) và ông Đinh Trần Tuấn Linh - nhà sáng lập Unikon (phải) tại sự kiện. Ảnh: MSD

Đồng tình với ý kiến trên, ông Đinh Trần Tuấn Linh, nhà sáng lập công ty công nghệ Unikon, nói những người thành công thường dùng kinh nghiệm trong quá khứ để đánh giá nhu cầu đào tạo, uốn nắn ở người trẻ. Một sai lầm phổ biến khác họ thường mắc là dùng chuẩn mực bản thân phán xét, hoặc coi cách làm cũ là cách thức duy nhất đúng.

Ví dụ, với việc thất bại ở người trẻ, các chuyên gia cho rằng lớp doanh nhân cần "để yên cho họ thất bại và vấp ngã", thay vì đánh giá cú ngã ấy nặng hay nhẹ, người ngã cần được nâng thế nào. Các lời khuyên, định hướng nên được sắp xếp lại một cách khoa học, như một bữa buffet, để người trẻ được chọn cách họ muốn nhận hỗ trợ.

Về kỹ năng cần thiết cho nhân sự, các chuyên gia cho rằng giới trẻ cần "bỏ bớt" (unlearn) kiến thức cũ hoặc kinh nghiệm không còn phù hợp, bỏ qua góc nhìn, định kiến của người khác, để tìm về bản sắc của chính họ. CEO The Map cho rằng ba năng lực cốt lõi của nhân lực tương lai là hiểu mình, học nhanh, và tạo ra giá trị mà thị trường cần.

Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng MSD United Way Việt Nam, nói nhân lực là một trong những rào cản lớn của hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo xã hội tại Việt Nam, bên cạnh các rào cản về dữ liệu, cơ chế hợp tác.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh vai trò then chốt của đổi mới sáng tạo mở trong quá trình phát triển quốc gia. "Mở" được định nghĩa là mở ra không gian mới, để các bên được tham gia, lắng nghe và cùng kiến tạo giải pháp, được cho là cách tiếp cận hiệu quả nhất để giải quyết các thách thức về bất bình đẳng, biến đổi khí hậu hay đô thị hóa nhanh.

"Khi một cụ già ở nông thôn, một phụ nữ khuyết tật hay một học sinh vùng sâu có thể đóng góp dữ liệu và phản hồi, hệ sinh thái không chỉ thông minh hơn mà còn công bằng và nhân văn hơn, giải quyết được gốc rễ vấn đề để hướng tới phát triển bền vững", Viện trưởng MSD nói thêm.

Bảo Bảo