Nhiếp ảnh gia kể khoảnh khắc chụp bức ảnh Messi gần 71 triệu like

Shaun Botterill mắc kẹt trong đám đông, nhưng lại chụp được khoảnh khắc Messi giương cúp vô địch và trở thành bức ảnh được nhiều "like" nhất trên Instagram.

Messi cười tươi, ánh mắt rực sáng, thể hiện niềm vui tột cùng khi đạt giấc mơ World Cup sau nhiều năm chờ đợi. Khoảnh khắc ấy được ghi lại trong tích tắc và được Messi chọn để đăng lên tài khoản cá nhân, trở thành bức ảnh nhận được nhiều lượt like nhất trong lịch sử Instagram.

Người chụp tấm ảnh là nhiếp ảnh gia Shaun Botterill của hãng Getty. Ông cho hay các phóng viên ảnh tại trận chung kết World Cup đã lên kế hoạch để một người đứng trước biển quảng cáo cạnh khán đài chính, nơi người hâm mộ Argentina tập trung ở sân vận động Lusail.

Messi ngồi trên vai Aguero, giơ cúp, tươi cười hướng về phía người hâm mộ sau khi đội tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup tối 18/12. Ảnh: Instagram/Messi

Sau khi nhận cúp, Messi dành thời gian chung vui với các thành viên trong gia đình, rồi tiến về phía người hâm mộ, khiến nhóm phóng viên ảnh đổ xô về phía khung thành ở cuối sân.

"Tôi mắc kẹt trong đám đông, nhưng kẹt ở đúng nơi", Botterill hôm 21/12 kể lại khoảnh khắc chụp bức ảnh. "Tôi nghĩ nhiếp ảnh gia cần chút may mắn và tôi là người may mắn tối 18/12".

"Messi đứng đó, không di chuyển nhiều. Những lúc khác, các phóng viên ảnh liên tục bị xô đẩy, còn Messi cũng liên tục cử động với chiếc cúp", ông kể. "Chúng tôi không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ta có thể lên kế hoạch chụp khoảnh khắc nâng cúp, nhưng không thể biết rằng mình sẽ phải chạy nháo nhào và tình hình lúc đấy sẽ hỗn loạn thế nào".

Botterill cho biết trong tình cảnh hỗn loạn, ông nhận ra mình đang ở khá gần Messi, cách chỉ khoảng hai mét, đúng tầm mà mọi nhiếp ảnh gia đều mong đợi nhưng "không phải lúc nào cũng xảy ra".

"Tôi nghĩ cách anh ấy cầm cúp và nở nụ cười thực sự là khoảnh khắc hòa mình với người hâm mộ", ông nói.

Khi Aguero, cựu đồng đội của Messi trong đội tuyển Argentina, người đã giải nghệ hồi tháng 12/2021 vì được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhịp tim, công kênh Messi trên vai đi về phía bên kia khán đài, Botterill lập tức gửi ảnh về cho biên tập viên.

Tình cờ, con trai của Botterill đang là biên tập viên trực ca tối hôm đó. "Con trai nhắn tin cho tôi, bảo rằng, 'Con đã chỉnh ảnh của bố rồi, đó là bức ảnh rất đẹp'", nhiếp ảnh gia nhớ lại.

Nhiếp ảnh gia người Anh thừa nhận không thích lắm kiểu cắt ảnh mà Messi dùng trên Instagram, bởi ảnh góc rộng cho phép người xem có cái nhìn toàn cảnh hơn, nắm bắt tốt hơn sự ngưỡng mộ mà đội trưởng Argentina đang nhận được.

Botterill không dùng mạng xã hội nên ông không biết được rằng tấm ảnh của mình đã phá kỷ lục trên Instagram. Ngày 21/12, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg xác nhận bài đăng trên Instagram của Messi với ảnh chụp của Botterill đã lập kỷ lục về bài đăng được nhiều lượt like nhất trong lịch sử ứng dụng, với hơn 69 triệu lượt like vào thời điểm đó và hiện đạt gần 71 triệu. Tấm ảnh soán ngôi bài đăng ảnh quả trứng được đăng năm 2019, có 57 triệu lượt like.

"Tôi thấy rất buồn cười vì tôi không sử dụng Instagram, thậm chí còn không biết cách cắt ảnh trên Instagram", Botterill nói. "Tôi, người đã 55 tuổi, không có tài khoản Instagram. Việc tấm ảnh được nhiều lượt like nhất khiến hai cậu con trai của tôi nghĩ rằng đây là điều hài hước nhất".

Hồng Hạnh (Theo CNN)