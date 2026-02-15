Nhật ký tuyệt vọng của nữ y tá trong 5 năm bị bạo hành

Trung Quốc"Tháng vừa qua thật kinh khủng. Tôi không nhớ nổi bị bóp cổ bao nhiêu lần nữa. Những lời lăng mạ ngày càng leo thang...", nữ y tá 31 tuổi Đổng Vân viết trong nhật ký.

Nhật ký ngày 24/1/2024 được Vân ghi lại chi tiết về việc bị bạn trai quen 5 năm, Sư Giai Hào, bạo hành và kiểm soát.

Bi kịch xảy ra 5 tháng sau đó. Tối 20/6/2024, Hào đợi Vân suốt 8 tiếng đồng hồ trong bãi đậu xe ngầm của tòa chung cư nơi cô sống. Sau đó, hắn lái xe đưa Vân đến một góc phố ở quận Bá Kiều, thành phố Tây An, lấy dao găm dài 40 cm giấu dưới thảm sàn xe đâm vào cổ cô. Sau khi Vân chết, Hào đắp cho cô một tấm chăn đã chuẩn bị sẵn, lái xe lòng vòng hơn một tiếng, rồi đến đồn cảnh sát.

Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy, khi ở trong xe, Vân đã đề nghị chia tay nhưng Hào từ chối, dẫn đến cãi vã.

Trong suốt thời gian dài bị bạo hành, Vân từng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không thành công. Mãi đến sau khi Vân bị hại, cuốn nhật ký của cô được tìm thấy, mọi người mới phần nào ghép nối được quá trình giãy giụa thầm lặng của cô khi bị vây khốn trong mối quan hệ bạo lực.

Lời kêu cứu đầu tiên

Trong bốn tháng cuối đời, Vân đã cố gắng thoát khỏi bóng tối. Người đầu tiên cô cầu cứu là bố, ông Đổng Thủ Nhân.

Khoảng 6h ngày 26/3/2024, ông Nhân thức dậy, thấy một cuộc gọi nhỡ từ giữa đêm qua của con gái.

Điều này khá hiếm gặp. Vân làm y tá tại bệnh viện hàng đầu, công việc rất bận rộn, thường xuyên phải trực đêm. Cô mua căn hộ riêng để sống tự lập và ít khi chủ động liên lạc với gia đình.

Tối 26/3, vừa về nhà gặp bố mẹ, Vân bật khóc, cho họ xem những vết thương trên cổ và cổ tay. Chỉ đến lúc đó, cô mới thú nhận đã có bạn trai 5 năm là Sư Giai Hào. "Tối qua anh ta suýt bóp cổ con đến chết, cổ tay con bị đánh bằng ghế xếp", Vân kể. Sau vụ hành hung, Hào vẫn ở lại căn hộ của Vân.

Vết thương trên cổ Đổng Vân. Ảnh: Phoenix Weekly

Gia đình đưa Vân về căn hộ, gọi cảnh sát. Tại đồn, đôi bên viết biên bản lời khai. Cảnh sát nói với ông Nhân rằng vụ việc này thuộc loại "mâu thuẫn gia đình, tranh chấp tình cảm" và tạm giữ Hào.

Trở về căn hộ, ông Nhân thay khóa cửa và yêu cầu con gái cắt đứt mọi liên lạc với Hào. Nhưng sau đó, dưới sự đe dọa của Hào, Vân tự nguyện rút đơn khiếu nại vào ngày hôm sau.

Ngày 6/5, vợ chồng ông Nhân đến thăm nhà con gái mà không báo trước, phát hiện Hào vẫn sống ở đó. Ông nổi cơn thịnh nộ, lần đầu đánh con gái. Hào tóm chặt tay ông, gây bầm tím.

Khi ông Nhân hỏi "có mục đích gì", Hào nói sẽ không cưới ai khác ngoài Vân. Ông Nhân tỏ rõ trừ khi ông chết, nếu không sẽ không đồng ý hai người ở bên nhau. Vân một mực im lặng.

Không đuổi Hào đi được, ông Nhân gọi cảnh sát, nhưng cảnh sát nói rằng chưa có chuyện gì xảy ra nên không thể can thiệp.

Trong vài ngày tiếp theo, vợ chồng ông Nhân đưa đón con gái đi làm, khuyên nhủ cô tránh xa kẻ không ra gì như Hào. Vân hầu như chỉ im lặng hoặc khóc một mình.

Lần cầu cứu này, cùng với sự can thiệp của gia đình và cảnh sát, giống như một hòn đá ném vào vực sâu vô tận, chỉ tạo ra gợn sóng rồi nhanh chóng chìm vào im lặng. Chẳng mấy chốc, Vân lại bị nhấn chìm vào bóng tối.

Mối quan hệ bí mật

Qua nhiều lần hỏi han, vợ chồng ông Nhân dần ghép nối lại câu chuyện gặp gỡ giữa hai người.

Hào kém Vân một tuổi, kiếm sống bằng nghề lái xe tải. Năm 2019, chị họ của Vân giới thiệu Hào cho cô. Họ kết bạn trên WeChat, sau đó bắt đầu hẹn gặp.

Vân kể, trong một lần ăn cơm cùng nhau, cô bị Hào chuốc rượu say rồi lợi dụng lúc không tỉnh táo để quan hệ tình dục, sau đó chụp ảnh nhạy cảm và uy hiếp cô bắt làm bạn gái.

Thời điểm đó, Hào giấu kín việc đã có vợ và hai con. Sau khi phát hiện, Vân khuyên anh ta không nên ly hôn. Tuy nhiên, Hào về nhà lục tìm sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận kết hôn để làm thủ tục ly dị, chuyển đến sống cùng Vân vào cuối 2019.

Theo gia đình, trước đây Vân ít tiếp xúc với nam giới, hầu như chưa từng yêu đương và có quan niệm bảo thủ về mối quan hệ nam nữ. Điều này dẫn đến việc khi gặp phải tình huống bị cưỡng ép quan hệ, cô không dám cho người khác biết.

Vân giấu kín gia đình chuyện qua lại với Hào. Trong mắt bố mẹ, cô đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, là một y tá tại bệnh viện hàng đầu, thu nhập khá. Còn Hào đã ly hôn, có con và không có công việc ổn định. Mối quan hệ không tương xứng này chắc chắn sẽ bị gia đình phản đối.

Kể từ khi quen Hào, Vân ít về nhà, tránh né khi bị hỏi han chuyện tình cảm, đăng những lời tâm sự nặng nề trên trang cá nhân. Cô chưa bao giờ công khai thừa nhận mối quan hệ với Hào. Anh ta từng theo Vân đi du lịch cùng bạn, đi dự đám cưới nhưng cô không muốn giới thiệu anh ta với bạn bè mình.

Ông Nhân cho biết sau cái chết của Vân, người chị họ không trả lời điện thoại và tin nhắn, mất tăm tích.

Bạo lực và kiểm soát

Sau khi Vân bị hại, gia đình tìm thấy cuốn nhật ký trên giá sách. Kết hợp với những bài đăng trên mạng xã hội, các biên lai gửi tiền ngân hàng giấu trong ngăn kéo tủ quần áo và hồ sơ bệnh án từ những lần phá thai, bạo lực và sự kiểm soát mà Vân phải chịu đựng trong suốt 5 năm qua dần được hé lộ.

Nhật ký bắt đầu từ ngày đầu năm mới 2024, khi đó Vân vừa phá thai vào tháng 12/2023.

"Thân xác và tâm hồn tôi phải chịu đựng những tổn thương khủng khiếp, hết lần này đến lần khác... Cảm giác mất ý thức, mùi vị cận kề cái chết. Sợ hãi, kinh hoàng, bất lực và hoang mang, bị đe dọa, bị kề dao vào cổ, có nhà mà không thể về...", Vân viết với giọng u ám.

Trước tòa, Hào thừa nhận đã đánh Vân ít nhất hai lần vì không hài lòng việc cô phá thai. Anh ta tiết lộ rằng cuộc hôn nhân trước cũng bị gia đình vợ cũ phản đối, đến khi vợ cũ có thai thì gia đình mới buộc phải đồng ý kết hôn.

Hào khai rằng nguyên nhân chính dẫn đến hành vi bạo lực là do phát hiện Vân nhận được nhiều lượt thích từ người khác giới trên mạng xã hội. Anh ta thừa nhận từng xem điện thoại của Vân, tự ý xóa số liên lạc của người khác giới và cấm cô liên lạc với họ.

Những vết dao chém trên tường nhà Đổng Vân. Ảnh: 163

Ngoài bạo lực thể xác như dùng đầu thuốc lá đốt và siết cổ, Hào còn tìm cách đe dọa và khống chế Vân.

Điện thoại của anh ta chứa những bức ảnh riêng tư của Vân. Tại tòa, khi thẩm phán hỏi tại sao lại chụp những bức ảnh đó, anh ta biện minh rằng thích chụp ảnh. Thực tế, Vân có nhà và công việc cố định, nếu dám nhắc đến chuyện chia tay, anh ta sẽ mang những bức ảnh đó đến nơi làm việc của cô để gây rối.

Sau khi bị bố mẹ Vân phản đối, Hào dọa giết cả nhà cô, sau đó tìm hiểu mọi thông tin về các thành viên trong gia đình. "Hắn lấy tính mạng của cả nhà và những bức ảnh riêng tư ra để đe dọa chị ấy, khiến chị ấy không dám nói gì", em trai Vân cho biết.

Hào khai Vân là "tình yêu đích thực" của mình, giết Vân vì muốn chết cùng cô, nhưng không thể tự ra tay nên đã lái xe đến đồn cảnh sát.

"Không thoát nổi. Hắn biết nơi làm việc và địa chỉ nhà em tôi, hắn cũng đã chuẩn bị dao, sẵn sàng giết người. Ngay cả khi em tôi sống sót qua ngày 20/6, cũng không nhất định sẽ thoát được những ngày tiếp theo", chị gái Vân nói.

Bản án cho kẻ ác

Từ ngày nhận tin con gái bị sát hại, ông Nhân luôn tự trách vì lần đầu đánh con đã khiến con giận, trở nên xa cách và không muốn chia sẻ nữa.

Trước lần đầu tiên cầu cứu gia đình, Vân cũng không hề nói với đồng nghiệp về chuyện tình cảm riêng tư. Ngay cả khi những vết bầm tím trên người bị nhìn thấy, cô chỉ cười nói "không có gì đâu".

Tuy nhiên, hai lần báo cảnh sát trước án mạng thực sự không giúp ích gì cho Vân. Theo chuyên gia, bạo lực gia đình không thể được coi là tranh chấp tình cảm thông thường, đặc biệt là bạo lực gia đình đối với phụ nữ, thường diễn ra liên tục và có sự chênh lệch sức mạnh hoàn toàn giữa hai bên. Do đó, cần tăng cường bảo vệ nạn nhân và nâng cao hình phạt đối với những tội ác này.

Ngày 3/11/2025, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND trung cấp thành phố Tây An. Hào bị buộc tội cố ý giết người. Tại tòa, anh ta phủ nhận có ý định giết người từ trước, nói thường dùng dao để cắt da chết trên tay, việc giết Vân chỉ là nhất thời "mất kiểm soát".

Ngoài hành vi bạo lực và đe dọa Vân, Hào còn bị cáo buộc bóc lột về mặt tài chính. Anh ta thừa nhận nợ hàng trăm nghìn nhân dân tệ, từng để lại số điện thoại của Vân cho công ty đòi nợ. Suốt mấy năm bên nhau, Hào đã tiêu hơn 500.000 nhân dân tệ của Vân, trong khi bản thân cô chỉ tiêu không quá 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Ngày 10/2, tòa ra phán quyết sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Hào vì tội cố ý giết người, tước quyền chính trị suốt đời. Sau hơn 600 ngày, gia đình Vân cuối cùng cũng đợi được công lý.

Tuệ Anh (theo Phoenix Weekly, Firsthand Report)