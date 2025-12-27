Nhân viên can thiệp phần mềm công ty, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng

TP HCMHuỳnh Văn Lam, 29 tuổi, quản lý thu hồi công nợ, đã cùng kế toán can thiệp hệ thống phần mềm công ty, lập các bút toán khống chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng.

Ngày 27/12, Lam và Nguyễn Thị Thu Hà (30 tuổi) bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Tham ô tài sản.

Sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH CityZoo, trụ sở ở phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ), do một người đàn ông Pháp làm Giám đốc.

Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Theo kết quả điều tra bước đầu, hành vi phạm tội diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến ngày 28/2. Trong đó, Lam là nhân viên quản lý, thu hồi công nợ, còn Hà là nhân viên kế toán.

Lam bị cáo buộc lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tiền thanh toán công nợ và quyền hạn được giao khi cập nhật, thao tác trên hệ thống phần mềm kế toán để câu kết với Hà. Cụ thể, sau khi nhận tiền thanh toán công nợ từ nhân viên kinh doanh, hai người này không nộp vào tài khoản công ty mà sử dụng cho mục đích cá nhân.

Để che giấu hành vi trong thời gian dài, Lam lập các bút toán khống trên phần mềm kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, tránh sự phát hiện của doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền hai bị can chiếm đoạt là gần 18 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang mở rộng vụ án, thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát.

Quốc Thắng