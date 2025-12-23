'Nhân sự lãnh đạo Chủ chốt khóa 14 được thống nhất giới thiệu với số phiếu tập trung cao'

Nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031 được thống nhất trình Đại hội với số phiếu tập trung cao.

Thông báo hội nghị Trung ương 15 (22 đến 23/12) phát chiều 23/12 cho biết thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp từ ngày 22/12 đến ngày 23/12/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trình Đại hội 14 về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Trung ương đồng thời biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ, quy định của Đảng.

Trước đó, phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt các nhân sự được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội 14 xem xét quyết định, cảm ơn các Ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ. "Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Theo thông báo, tại hội nghị, Trung ương lần thứ tư cho ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14. Đa số ý kiến thống nhất cao, đánh giá các dự thảo được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc và khoa học.

Bộ Chính trị đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, thể hiện tinh thần cầu thị, tiếp thu và chắt lọc ý kiến góp ý của Trung ương, đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân để tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Nội dung các văn kiện được nhận xét là ngắn gọn, cô đọng nhưng toàn diện, có tính hành động và thực tiễn cao; thể hiện rõ những chủ trương mới của Trung ương, Bộ Chính trị, chỉ ra hạn chế, yếu kém, đồng thời thể hiện bản lĩnh, ý chí của Đảng và khát vọng phát triển của dân tộc.

Trung ương cũng thống nhất đánh giá dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã phản ánh trung thực, khách quan và toàn diện những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và mang tính thời đại của công cuộc đổi mới.

Dự thảo tập trung làm rõ các nội dung cơ bản, quan trọng, gồm bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước tác động đến Việt Nam qua 40 năm đổi mới; sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng; những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đồng thời dự báo tình hình, nêu quan điểm và định hướng giải pháp tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng được Trung ương thống nhất cao. Trung ương đồng thời thảo luận, đánh giá toàn diện việc quán triệt, cụ thể hóa, kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Đảng; kết quả thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương; những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong quá trình thực hiện, cũng như quan điểm, nguyên tắc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14; giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện để trình Đại hội 14 của Đảng.

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội Đảng 14 và Quy chế bầu cử tại Đại hội; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội 13; chủ trương xây dựng Đề án tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030); chủ trương xây dựng Đề án tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Báo cáo về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 14 đến Hội nghị Trung ương 15 khóa 13 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Đại hội 14; Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội 14; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo tình hình đất nước năm 2025; Báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Quy chế để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; đồng thời hoàn thiện và ban hành các báo cáo theo quy định.

