Nhà xã hội hơn 1 tỷ đồng mỗi căn ở Hà Nội sắp được mở bán

Dự án nhà ở xã hội ở xã Ngọc Hồi, giá tạm tính gần 25 triệu đồng một m2 bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua từ 25/4.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đây là đợt mở bán đầu tiên của dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu 1 xã Ngọc Hồi (tên thương mại Sunrise Home Ngọc Hồi).

Dự án quy mô 160 nhà xã hội, gồm 109 căn để bán, 17 suất cho thuê mua và thuê là 33. Trong rổ hàng bán, phần lớn là loại diện tích 40,4 m2 với 73 sản phẩm. Các căn hộ để bán còn lại có diện tích 47,5 m2 (8 căn) và 59,4 m2 (28 căn).

Giá bán tạm tính tại dự án này là 24,74 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT, chưa phí bảo trì). Như vậy, các căn hộ diện tích 40,4 m2 có giá gần 1 tỷ đồng. Người mua cần trả khoảng 1,18 tỷ cho loại 47,5 m2, và 1,47 tỷ đồng căn 59,4 m2.

Với hình thức thuê mua, khách hàng trả hơn 556.000 đồng mỗi m2 một tháng (gồm VAT, chưa phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tại dự án này là 215.625 đồng một m2.

Tuy nhiên, các mức giá trên mới là tạm tính. Chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi được cơ quan nhà nước thẩm định.

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7 - chủ đầu tư dự án - bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê mua, mua từ 25/4 đến hết ngày 30/5. Địa điểm nộp hồ sơ tại trụ sở Ban quản lý dự án Nhà ở xã hội của chủ đầu tư tại Km14 quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi.

Thời gian dự kiến hợp đồng mua bán căn hộ Sunrise Home là tháng 6/2026. Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành và bàn giao căn hộ trong quý IV/2027.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án từ 25 đến hơn 30 triệu đồng. Gần nhất, một dự án nhà xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an trên đường Nguyễn Trãi được công bố giá lên tới khoảng 32 triệu đồng mỗi m2.

Năm ngoái, thành phố hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong 2026.

Anh Tú