Nhà vô địch Olympic hoàn thành lời hứa giúp chồng giành HC vàng

Nhà vô địch Olympic trượt tuyết tự do nữ, Xu Mengtao từng nói trong lễ cưới sẽ giúp chồng, Wang Xindi, giành HC vàng Thế vận hội. Và cô đã thành công.

Hôm 20/2, Wang Xindi (Vương Tâm Địch) giành HC vàng nội dung aerials nam với 132,60 điểm ở lượt nhảy quyết định. Nhờ đó, anh vượt qua nhà vô địch thế giới người Thụy Sĩ Noe Roth đúng 1,02 điểm (131,58), trong màn so tài căng thẳng giữa bốn VĐV Trung Quốc và hai đại diện Thụy Sĩ ở siêu chung kết.

Khi điểm số của Roth hiện lên, Wang quỳ xuống nền tuyết rồi hét lớn, giải tỏa tất cả áp lực sau nhiều năm chờ đợi. Đây là HC vàng thứ tư của Trung Quốc tại Olympic mùa Đông 2026, và là chức vô địch đầu tiên của VĐV 30 tuổi ở một giải tầm thế giới.

Vợ chồng VĐV Trung Quốc Xu Mengtao (phải) và Wang Xindi cùng giành HC vàng nội dung aerials nữ và nam tại Công viên tuyết Livigno, tỉnh Sondrio, xứ Lombardy, Italy, Olympic mùa Đông 2026. Ảnh: Olympics

Chiến thắng của Wang đến chỉ hai ngày sau khi Xu Mengtao (Từ Mộng Đào) bảo vệ thành công HC vàng nội dung aerials nữ. Họ trở thành một trong số ít vợ chồng cùng giành HC vàng cá nhân tại cùng một kỳ Thế vận hội mùa Đông.

Xu 35 tuổi, lần thứ năm dự Olympic mùa Đông. Cô giành hai HC vàng năm 2022, 2026, một bạc năm 2014.

Câu chuyện càng đặc biệt khi truyền thông Trung Quốc tiết lộ một chi tiết từ đám cưới của họ vài năm trước. Khi đó, Xu kết hôn với Wang, còn ông Song Kai (Tống Khải), Giám đốc Sở Thể thao tỉnh Liêu Ninh, làm chủ hôn. Không lâu sau lễ cưới, Xu quyết định trở lại tập luyện và nói với ông Song rằng cô muốn giúp chồng giành HC vàng Olympic. Ông Song tin ngày ấy sẽ đến.

Hôm 20/2, trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, ông đã gửi lời chúc mừng hai vợ chồng khi lời hứa năm nào trở thành sự thật. "Hy vọng bóng đá Trung Quốc cũng sẽ được hưởng lợi từ thành tích của hai vợ chồng", ông Song nói thêm.

Ở siêu chung kết, Wang thể hiện bản lĩnh ở thời khắc quan trọng nhất. Là người thứ ba thực hiện lượt nhảy trong siêu chung kết, anh đáp đất gần như hoàn hảo để đạt 132,60 điểm, cao nhất phần thi, trong thang tối đa 150. Roth nhảy cuối cùng, cũng thể hiện tốt nhưng chỉ đạt 131,58 điểm.

Nhà vô địch Olympic hoàn thành lời hứa giúp chồng giành HC vàng Cú nhảy quyết định của Wang Xindi và khoảnh khắc mừng chiến thắng.

Đây là kỳ Olympic thứ ba của Wang. Tại PyeongChang 2018 và Beijing 2022, anh chưa từng xếp cao hơn vị trí 14. Vì thế, HC vàng lần này vượt xa kỳ vọng của anh. "Tôi không dám mơ đến HC vàng", Wang nói. "Olympic khác World Cup rất nhiều, từ khâu chuẩn bị đến độ khó. Tôi muốn cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc. Khi khó khăn, khi xuống tinh thần, tôi muốn ôm chính mình một cái".

Dù là vợ chồng, Wang và Xu giữ sự chuyên nghiệp khi bước vào thi đấu. "Chúng tôi đã sát cánh nhiều năm, nhưng đều là VĐV chuyên nghiệp. Khi ăn mừng chiến thắng của cô ấy, tôi vẫn phải nhanh chóng tập trung cho phần thi của mình", Wang chia sẻ. "Xu đôi khi muốn đưa ra vài gợi ý chuyên môn, song cũng không nói quá nhiều. Trong lòng tôi hiểu cô ấy muốn nói gì".

Ở chung kết, Trung Quốc áp đảo về lực lượng khi cả bốn VĐV đều góp mặt trong Top 6. Li Tianma, 24 tuổi, trong lần đầu dự Olympic, giành HC đồng với 123,93 điểm. Li thậm chí đùa với Wang sau phần thi rằng hãy về nhà và sinh em bé.

Sun Jiaxu 26 tuổi, xếp thứ tư với 123,42 điểm. Đương kim vô địch Qi Guangpu, 35 tuổi ở lần thứ năm dự Olympic, mắc lỗi ở lượt nhảy cuối và chỉ đạt 81,00 điểm, đứng thứ sáu.

Wang dành sự tôn trọng lớn cho đàn anh Qi và cho chính Xu. Anh gọi họ là những tấm gương không thể thay thế của môn nhào lộn trên không Trung Quốc, những người đặt nền móng cho thế hệ sau. "Chúng tôi chỉ có thể đi theo con đường họ đã mở và cố gắng tiến xa hơn", tân vô địch Olympic nói.

Nội dung aerials được đưa vào chương trình Olympic năm 1994. VĐV lao xuống dốc với tốc độ có thể vượt 65 km/h, bật lên từ dốc gần như thẳng đứng, thực hiện chuỗi động tác nhào lộn phức tạp trên không rồi tiếp đất. Điểm số được chấm dựa trên độ cao, khoảng cách, phong cách, độ khó và kỹ thuật đáp đất. Ở Livigno, các vòng đấu diễn ra trong điều kiện tuyết rơi và trời nhiều mây, tăng thêm thử thách cho các VĐV.

Chiến thắng của Wang tiếp nối sự thống trị của Trung Quốc ở nội dung này, sau thành tích hai HC vàng và một HC bạc tại Beijing 2022. Wang - Xu còn có thể cùng thi đấu ở nội dung đồng đội nam nữ ngày 21/2, nơi Trung Quốc được đánh giá cao.

Hoàng An (theo Xinhua, Dongquidi)