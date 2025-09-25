Nhà vật lý lượng tử đoạt giải Nobel sắp tới Việt Nam

Giáo sư Serge Haroche, nhà vật lý lượng tử người Pháp đoạt giải Nobel năm 2012, sắp đến Việt Nam để chia sẻ kiến thức và ứng dụng của công nghệ lượng tử.

Tại buổi công bố về Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025, chiều 25/9, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), cho biết ông Haroche sẽ có cuộc chia sẻ vào ngày 3/10, trong khuôn khổ sự kiện.

Ông Serge Haroche sinh năm 1944, nhận bằng tiến sĩ năm 1971 và hiện là giáo sư danh dự tại trường Collège de France tại Pháp. Ông là nhà vật lý nổi tiếng với lĩnh vực nghiên cứu chính là quang học lượng tử và khoa học thông tin lượng tử. Năm 2012, ông nhận giải Nobel cùng cộng sự David Wineland cho công trình nghiên cứu về "các phương pháp thử nghiệm đột phá cho phép đo lường và thao tác các hệ thống lượng tử riêng lẻ".

GS Serge Haroche. Ảnh: Christophe Lebedinsky

Trong sự kiện tại Việt Nam đầu tháng 10, ông dự kiến chia sẻ về một số kiến thức chuyên ngành, các xu hướng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ lượng tử trong kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực tại Việt Nam.

Theo ông Vũ Quốc Huy, công nghệ lượng tử được xác định là một thành phần nằm trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam. Tuy nhiên, nhân lực Việt Nam chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với kiến thức đỉnh cao thế giới trong lĩnh vực này. Thông qua mạng lưới đổi mới sáng tạo, họ đã kết nối được với GS Serge Haroche và mời tới Việt Nam.

"Đây là dịp để GS Haroche truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho nguồn nhân lực của Việt Nam", ông Huy nói.

Đơn vị tổ chức kỳ vọng ông Haroche sẽ cung cấp thông tin, đưa ra gợi ý về chính sách cho cơ quan quản lý, định hướng nghiên cứu cho các trường, viện nghiên cứu, cũng như cách tiếp cận của Việt Nam trong lĩnh vực lượng tử. "Mục tiêu là làm sao thúc đẩy, hiện thực hóa chủ trương về phát triển công nghệ chiến lược, trong đó có công nghệ lượng tử của Việt Nam", ông Huy nói.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Bộ Tài chính phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, diễn ra ngày 1- 3/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì tổ chức diễn đàn Chính sách đổi mới sáng tạo. Diễn đàn là dịp để công bố các cơ chế, chính sách về đổi mới sáng tạo ban hành thời gian qua và các mô hình mẫu về đổi mới sáng tạo để các cơ quan, đơn vị tham khảo, vận dụng.

"Đây cũng là không gian đối thoại cởi mở để cơ quan quản lý, tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước trao đổi tầm nhìn chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong thực tiễn", ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Đổi mới sáng tạo, cho biết. "Đổi mới sáng tạo không chỉ xuất phát từ phòng nghiên cứu, từ những chuyên gia khoa học mà còn hiện hữu trong mỗi công dân, mỗi cá thể, góp phần vào sức mạnh chung của toàn dân tộc".

Cục trưởng Đổi mới sáng tạo Nguyễn Mai Dương (trái) và Giám đốc NIC Vũ Quốc Huy (giữa) tại lễ công bố sự kiện, ngày 25/9. Ảnh: Lưu Quý

Nhiều hoạt động bên lề cũng sẽ được tổ chức, như diễn đàn khai phóng tiềm năng đổi mới sáng tạo Việt - Pháp, diễn đàn thị trường tài sản số, hội thảo về giáo dục STEM.

Sự kiện cũng bao gồm Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo 2025, quy tụ nhiều gian hàng từ các quốc gia như Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và phát triển công nghệ mũi nhọn, đặc biệt trong 11 ngành lĩnh vực chiến lược.

Lưu Quý