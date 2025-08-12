Nhà trường phải là trung tâm của nghiên cứu khoa học ở mọi cấp học

Tôi cho rằng cần gắn kết nhà trường là trung tâm của nghiên cứu khoa học ở mọi cấp học. Tức là nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu khoa học từ nhỏ thì mới mong có nhà bác học tương lai. Đặc biệt là cấp Đại học nghiên cứu chuyên sâu.

Bên cạnh đó cần kết hợp, sự hỗ trợ tài chính, các nguồn lực bổ trợ khác từ doanh nghiệp, bộ ngành chính phủ liên quan, đặt hàng sản phẩm cho các đề tài có tính ứng dụng thiết thực. Có nguồn lực lại tái nghiên cứu các đề tài đặc biệt chuyên sâu hơn nữa mà chưa thể ứng dụng ngay, mang lại kinh tế ngay. Nhưng thành công sẽ là bước vượt trội, thay đổi của ngành được công nhận trên tạp chí thế giới.

H.H