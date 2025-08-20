Nha Trang 'cháy' phòng khách sạn dịp VnExpress Marathon

Hàng loạt khách sạn Nha Trang ghi nhận công suất trên 90% trong tuần tổ chức giải chạy VnExpress Marathon, nhiều đơn vị triển khai ưu đãi riêng cho VĐV.

Trong tuần từ 18 đến 25/8, thời điểm tổ chức giải VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025, nhiều khách sạn ven biển và khu trung tâm thành phố ghi nhận công suất lấp đầy trên 90%, cao hơn mức trung bình 75-80% của mùa hè.

Theo bà Nguyễn Thị Thương, Chi hội phó Chi hội Khách sạn Khánh Hòa, Giám đốc điều hành Khách sạn Annova Nha Trang, tình trạng "cháy" phòng tập trung ở các cơ sở lưu trú gần bãi biển Trần Phú và các tuyến đường trung tâm, do lượng lớn runner cùng gia đình, bạn bè đổ về tham dự giải.

Các khách sạn ven biển tung nhiều ưu đãi dịp VnExpress Marathon 24/8. Ảnh: Bùi Toàn

Để phục vụ lượng khách dự kiến gần 40.000 người, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cùng Hiệp hội Du lịch phối hợp với các khách sạn triển khai chính sách ưu đãi riêng. Ngoài giảm giá phòng, nhiều đơn vị bổ sung dịch vụ spa hỗ trợ hồi phục sau thi đấu, thực đơn dinh dưỡng dành cho VĐV trước và sau giải, cũng như gói trải nghiệm du lịch biển đảo, tham quan văn hóa địa phương với giá ưu đãi cho runner và gia đình.

Danh sách khách sạn đồng hành trải dài từ phân khúc 3 đến 4 sao. Rosaka Nha Trang (Nguyễn Thiện Thuật) áp dụng giá từ 650.000 đồng mỗi đêm cho 1-2 khách, phụ thu 300.000 đồng cho khách thứ ba. TND Hotel (Lê Lợi) đưa ra mức 500.000 đồng cho phòng đôi và 700.000 đồng cho phòng ba.

Dendro Hotel (Trần Phú) áp dụng giá 400.000-600.000 đồng tùy loại phòng. Seaside Boutique (Đống Đa) đưa ra giá 700.000 đồng mỗi đêm cho hai khách, phụ thu 250.000 đồng cho người thứ ba, ưu đãi giới hạn 5 phòng từ 24 đến 26/8.

Gibson Nha Trang (Bắc Nha Trang) có giá 430.000 đồng cho phòng tiêu chuẩn hai khách, áp dụng từ 7 đến 26/8. Ngoài ra, một số khách sạn khác như Canary Hotel, Melyna Nha Trang Beach Hotel cũng tung ưu đãi.

Bên cạnh đó một số khách sạn như Canary Hotel, Melyna Nha Trang Beach Hotel... cũng tung ưu đãi riêng cho runner. Để hưởng chính sách, runner cần xuất trình email xác nhận đăng ký tham dự giải do ban tổ chức gửi. Chính sách giảm giá áp dụng trong giai đoạn cao điểm giải, từ ngày 22 đến 26/8, tùy từng cơ sở lưu trú.

Bà Thương cho biết sau khi Khánh Hòa mở rộng địa giới hành chính, cơ hội xây dựng cụm điểm đến biển miền Trung giàu trải nghiệm được mở ra, giúp phân bổ khách hợp lý, giảm áp lực cho Nha Trang trong cao điểm du lịch.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 quy tụ 13.000 VĐV. Giải diễn ra sáng 24/8, trên cung đường ven biển qua cầu Trần Phú, tháp Trầm Hương và đèo Lương Sơn. Sự kiện khép lại chuỗi giải mùa hè của VnExpress Marathon, hướng đến nhóm runner yêu thích du lịch kết hợp thể thao.

Lan Anh