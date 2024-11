'Nhà sáng tạo giúp tăng tỷ lệ chốt đơn theo thời gian thực'

10h00 'Sáng tạo số có sức ảnh hưởng xã hội'

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông - nhận định cách đây 10 năm không có khái niệm "nhà sáng tạo nội dung". Đến nay, sáng tạo trở thành ngành nghề, cộng đồng lớn mạnh và có sức ảnh hưởng xã hội. Ông đánh giá cao các cá nhân, tổ chức vì tích cực mày mò, tìm kiếm và ngày càng trưởng thành, cung cấp cho cộng đồng những video, nội dung tích cực, có ích.

Ông Lê Quang Tự Do phát biểu mở màn sự kiện. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuy nhiên, sự quan tâm của nhà nước, doanh nghiệp... chưa đúng với kỳ vọng. Do đó Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử quyết định phối hợp Báo VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online tổ chức ngày hội Vietnam iContent 2024, từ đó cùng chia sẻ, truyền thông điệp, định hướng và giúp các nhà sáng tạo đi đúng hướng, phát huy thế mạnh của mình. Trước khi khép lại bài phát biểu, ông Tự Do nói vui vì đại diện nền tảng lớn nhất Việt Nam đều có mặt tại sự kiện như YouTube, TikTok, Facebook. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các tập đoàn lớn, điển hình là Unilever, Meta, Vinamilk... "Chúc ngày hội của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp, hy vọng các diễn giả, nhà sáng tạo nội dung, nền tảng và nhãn hàng sẽ kết nối với nhau, có thêm nhiều hợp đồng và nội dung giá trị", ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

Trước khi sự kiện diễn ra, ông Lê Quang Tự Do đến sự kiện từ sớm, tham quan các gian hàng và trò chuyện với những bạn trẻ yêu sáng tạo. Ông nói, khoảng thời gian qua toàn ngành chứng kiến sự lớn mạnh không ngừng của cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung số. Họ tạo làn sóng, sức ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, cộng đồng, nhất là giới trẻ. Trước sự phát triển này, ngày hội diễn ra, tạo nên một cuộc gặp gỡ, sân chơi cho các nhà sáng tạo.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do đặt ra nhiều kỳ vọng với sự phát triển ngành sáng tạo số. Ảnh: Quỳnh Trần

Cộng đồng đang có sự chuyển dịch rất mạnh và các nội dung trên Internet được tạo ra bởi các nhà sáng tạo là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng mạnh. "Tôi kỳ vọng, những sự kiện như thế này có thể giúp định hình nhà sáng tạo nội dung lành mạnh nhưng vẫn có thể tạo giá trị thu nhập cho các bạn trẻ", ông nhấn mạnh về tầm nhìn tương lai.