Nhà máy xoay xở kinh phí thưởng Tết

TP HCMNhiều nhà máy chỉ hoàn thành một nửa kế hoạch sản xuất năm hoặc thua lỗ trong thời gian siết giãn cách nhưng vẫn cố gắng tìm kinh phí thưởng Tết 2022 cho người lao động.

Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam là một trong nhà máy đầu tiên ở phía Nam thực hiện "3 tại chỗ" khi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Hơn 4 tháng, 5 xưởng sản xuất đặt tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương với hơn 1.200 công nhân được bảo đảm bảo an toàn. Nhờ chủ động, công ty không đứt gãy đơn hàng, chuỗi cung ứng được duy trì nhưng chi phí vận hành tăng lên nhiều lần. Quý 3, công ty lỗ 30 tỷ đồng. Dù vậy, dịp Tết sắp đến, doanh nghiệp này vẫn duy trì các khoản thưởng cho người lao động.

Công nhân ở trong lều trại khi nhà máy Cao su miền Nam thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: An Phương

Toàn bộ nhân sự sẽ có lương tháng 13, thưởng Tết dương lịch và Nhâm Dần 2022. Công ty vẫn duy trì lì xì đầu năm như trước. Với mức lương bình quân mỗi tháng của người lao động là 8 triệu đồng, tổng số tiền doanh nghiệp chi cho dịp Tết sắp đến là 25 tỷ đồng. Ông Phạm Hồng Phú, Tổng giám đốc công ty cho hay dù lỗ một quý nhưng công ty vẫn hoàn thành kế hoạch doanh thu, có thể thu xếp nguồn tài chính chi thưởng cho người lao động.

"Cố gắng thưởng Tết là cách nhà máy giữ chân lao động cho năm tới", ông Phú nói. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, thưởng Tết là cách cảm ơn người lao động đã đồng hành với công ty suốt gần 4 tháng thực hiện "3 tại chỗ" với nhiều khó khăn.

Không hoàn thành được kế hoạch sản xuất năm như Cao su miền Nam nhưng Công ty cổ phần dệt may - đầu tư - thương mại Thành Công ở Khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Phú) vẫn thưởng Tết cho khoảng 4.000 lao động. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc nhân sự công ty cho biết nhà máy chỉ đạt được phân nửa kế hoạch lợi nhuận đặt ra do chi phí khi thực hiện "3 tại chỗ" tăng quá cao còn năng suất chỉ đạt một nửa.

"Tuy nhiên xét tổng thể cả năm thì doanh nghiệp không bị thua lỗ", ông Tuấn nói. Thưởng Tết cho người lao động đã được công ty đưa vào quy chế hoạt động và là chính sách động viên người lao động cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc. Mức thưởng phụ thuộc vào thành tích cá nhân và hiệu quả của tập thể.

Công nhân nhà máy Dệt may Thành Công làm việc trong thời gian thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh: An Phương

Đại diện nhà máy cho hay, thu nhập trung bình hàng tháng của công nhân trực tiếp sản xuất là 8,5 triệu đồng. Các năm trước mức thưởng cao nhất dành cho nhóm xuất sắc là 2,5 tháng lương, 70-80% nhân sự hoàn thành tốt công việc theo đánh giá KPI sẽ nhận được 2 tháng và thấp nhất là một tháng. Năm nay do lợi nhuận giảm nên dự kiến mức thưởng 2 tháng sẽ còn 1,5-1,75 tháng.

Lãnh đạo một số nhà máy thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam có trụ sở ở phía Nam, cho hay dù tình hình tài chính khó khăn do chi phí sản xuất tăng cao nhưng vẫn thu xếp để lao động có tháng lương 13. Những công nhân không tham gia sản xuất "3 tại chỗ" sẽ không được đánh giá thi đua, mức thưởng sẽ thấp. Hiện, các doanh nghiệp dệt may đang tập trung khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo đủ lương cho người lao động, thưởng Tết phải chờ cân đối từ nhiều nguồn, chưa có kế hoạch cụ thể.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất – công nghiệp TP HCM cho hay qua khảo sát từ cơ sở, Covid-19 khiến nhiều nhà máy phải dừng hoạt động, số khác sản xuất cầm chừng, chi phí thực hiện phương án "vừa sản xuất vừa cách ly" tăng cao nên thưởng Tết năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái. Một số doanh nghiệp đã báo cáo có thưởng Tết cho lao động, trong đó một vài công ty công bố mức thưởng một tháng lương, số còn lại giảm còn 50-70%.

Công nhân Khu chế xuất Linh Trung I (TP Thủ Đức) trong giờ làm việc. Ảnh: Lê Tuyết

17 khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố có hơn 1.400 doanh nghiệp hoạt động, khi thành phố thực hiện các biện pháp giãn cách, chưa đến một nửa trong số này hoạt động với khoảng 18% tổng số hơn 280.000 lao động tham gia. Ông Tuấn cho hay, tình hình tài chính của doanh nghiệp khá khó khăn, công đoàn sẽ cố gắng thương lượng để phía sử dụng lao động dành một khoản để thưởng Tết cho công nhân.

"Thưởng Tết lúc này giống như giúp nhau 'một miếng khi đói', dù ít nhưng có tác dụng động viên người lao động", ông Tuấn nói.

Theo khảo sát của Anphabe – công ty chuyên về tuyển dụng, thực hiện trên 50 doanh nghiệp và 54.000 lao động công bố mới đây, không đơn vị nào tự tin có quỹ thưởng cho năm nay và chưa dự kiến mức thưởng nếu có. Trước đây, thay vì dồn tiền vào quỹ tăng lương, 80% doanh nghiệp chọn cách cố gắng trả thưởng cho người đi làm. Tuy nhiên, đến nay chỉ 52% trong số đó có thể trả thưởng như dự kiến, còn lại thấp hơn. 20% người lao động bị cắt thưởng hoàn toàn, tập trung nhiều ở các ngành bị Covid-19 tác động nặng nề như du lịch, hàng không...

Năm ngoái, qua khảo sát 1.035 doanh nghiệp, sử dụng 140.000 lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM công bố mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 990 triệu đồng, thuộc về doanh nghiệp FDI trong ngành tài chính ngân hàng. Tiền thưởng bình quân của người lao động dịp Tết dương lịch 2021 là 3,39 triệu đồng. Đối với Tết Tân Sửu, mức thưởng bình quân mà người lao động nhận được 8,81 triệu đồng. Mức thưởng cao nhất là trên một tỷ đồng dành cho một cá nhân làm việc ở doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh.

Lê Tuyết