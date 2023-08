Nhà khoa học Việt được Hiệp hội vật liệu thế giới vinh danh

PGS.TS Phạm Minh Sơn được trao Giải thưởng Nhà sáng tạo trẻ 2024 với những nghiên cứu xuất sắc và đột phá về vật liệu cho công nghệ in 3D.

Theo Ủy ban Giải thưởng, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Đại học Hoàng gia London (Imperial College London), được ghi nhận nhờ những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu khoa học về những vật liệu đặc biệt. Anh theo đuổi 3 hướng nghiên cứu chính, gồm: kết hợp khoa học kim loại với in 3D để tạo ra siêu tinh thể siêu nhẹ với độ bền cao và có khả năng được lập trình trở thành vật liệu thông minh; các nghiên cứu về khám phá và thiết kế hợp kim có tính in tốt; nghiên cứu cấu trúc vi mô và tính năng cơ học của hợp kim in 3D dành cho các ứng dụng quan trọng trong hàng không và năng lượng.

Nhà sáng tạo trẻ của năm sẽ có bài giảng đại chúng tại Hội nghị thường niên của TMS trước hơn 4.000 nhà khoa học, sẽ diễn ra tại Florida vào tháng 3/2024.

PGS.TS Phạm Minh Sơn. Ảnh: NVCC

Giải thưởng Nhà sáng tạo trẻ được trao cho một nhà khoa học trẻ mỗi năm bởi Hiệp hội Khoáng sản, Kim loại và Vật liệu (TMS). Đây là giải thưởng lớn dành cho các nhà khoa học dưới 40 tuổi, nhằm ghi nhận và tôn vinh cá nhân đã tạo ra những nghiên cứu khoa học xuất sắc và đột phá về vật liệu cho công nghệ sản xuất in 3D.

Chia sẻ với VnExpress, PGS Phạm Minh Sơn cho biết rất vui mừng, "đây là vinh dự lớn đối với sự nghiệp nghiên cứu của bất kỳ nhà khoa học nào". Theo tác giả, giải thưởng cũng là cơ hội để anh trình bày bài giảng đại chúng về nghiên cứu đột phá tới hơn 4.000 nhà khoa học và chuyên gia ở hội nghị TMS thường niên về vật liệu tại Florida năm 2024.

PGS Phạm Minh Sơn tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận bằng tiến sĩ khoa học xuất sắc tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ETH Zurich, thuộc nhóm đại học hàng đầu thế giới nơi Einstein từng học. Sơn được nhận huy chương ETH Medal năm 2013 cho luận văn tiến sĩ xuất sắc. Năm 2012, anh trở thành nghiên cứu viên tại Đại Học Hoàng Gia London (Imperial College London), sau đó trở thành giảng viên cao cấp năm 2021. Anh có nhiều nghiên cứu đột phá được công bố trên tạp chí uy tín như Nature, Nature Communications cùng hơn 15 bài giảng, thuyết trình tại các hội nghị quốc tế lớn như Programmable Materials 2020, ICMAT2019, Thermec, TMS.

Hiện PGS Sơn lãnh đạo nhóm nghiên cứu về vật liệu tiên tiến cho hàng không, vũ trụ và hệ thống năng lượng ở Đại học Hoàng Gia London. Anh nói thêm, giải thưởng dành cho cá nhân nhưng ghi nhận những đóng góp khoa học xuất sắc được thực hiện bởi nghiên cứu sinh và cựu sinh viên tiến sĩ trong nhóm nghiên cứu do anh dẫn dắt. "Trong tương lai, chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác công nghiệp để tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu đột phá, kết hợp khoa học kim loại với công nghệ in 3D để tạo ra những siêu vật liệu nhẹ, độ bền cao và thông minh có khả năng cảm nhận, lập luận logic và biến hình, mở ra nhiều triển vọng ứng dụng trong ôtô, hàng không, vũ trụ và năng lượng", PGS Sơn nói.

TMS một trong những hiệp hội khoa học lớn nhất thế giới có trụ sở ở bang Pennsilvania Mỹ, với hơn 10.000 thành viên thường trực gồm các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực vật liệu, khoáng sản, chế tạo và gia công vật liệu. Hội thảo thường niên của hiệp hội thường thu hút hơn 4.000 nhà khoa học và chuyên gia từ công nghiệp vật liệu, khoáng sản và công nghiệp chế tạo/gia công trên toàn thế giới. Nhà khoa học đề cử được đánh giá bởi thành viên của Ủy ban giải thưởng, trải qua 3 vòng xét duyệt.

Như Quỳnh