Nguyễn Vĩnh Tân (1969 - 2021)

Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Ba ơi , chắc giờ ba được gặp anh 2 , được gặp ông ba nội rồi phải ko ba..

Đã 1 tháng rồi con mãi mãi ko đc gặp lại ba , hai chị em con vs mẹ chờ ba mãi mà ba ko về, ba ơi ba chưa từng đi đâu lâu như vậy mà ba..

Vẫn chỗ ngồi đó , vẫn sân vườn đó mà bây giờ hiu hắt , cứ trưa chiều ko thấy ba trong nhà là biết ngay ba sẽ ở ngoài vườn để ngồi chăm sóc những con gà những cái cây của ba , mà sao bây h con ko đc thấy ba nữa.. Ba ơi mẹ nhớ ba nhìeu lắm , 2 ce con cũng nhớ ba nữa , trc lúc mất ba còn nói ba ko bỏ 2ce con đc tại 2ce con còn nhỏ lắm , mà sao ms đó ba bỏ lại 2ce con vs mẹ..

Con ước gì bây h con còn dc ba la , ba mắng , ba chờ cửa mỗi khi con về trễ , con ước gì con lại dc nghe giọng ba trên đth 1 lần nữa..Con đã có một tuổi 18 ko hề dành cho con, một tuổi 18 mà con ghét vì đã cướp đi ba..

Ba ơi , ba an tâm nơi suối vàng , con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ , cho em thật tốt. Con gái của ba lớn rồi mà..

Con gái: Nguyễn Vĩnh Kim Ngân