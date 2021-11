Nguyễn Thị Sương (1961 - 2021)

Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Bà út ơi, bà út có khoẻ không? con nhớ và thương út nhiều, con xin lỗi vì lúc đó con không thể ở cạnh bà út, con buồn và hối hận nhiều, con ước gì tất cả chỉ là sự nhầm lẫn. chuyện xảy ra nhanh và dồn dập quá, con cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng vậy, con vẫn chưa thể thích nghi với việc nhà mình từ nay sẽ mất đi một người. Chị Hiền nói với con bà út đã sống một cuộc đời quá đẹp rồi, bây giờ đã đến lúc bà út về với Chúa, phải thấy vui cho út vì út ra đi ít đau đớn... nhưng mà út ơi, người ở lại bao giờ mới hết đau đây... Hôm nay giỗ bà cố cũng là tròn 3 tháng từ ngày út đi, nhà mình vắng và buồn lắm! Con thấy bà ba buồn nhiều, bà út an ủi bà ba nghen, vì con ít nói chuyện với bà ba nên nhiều lúc con cũng không biết làm sao để xoa dịu bà ba nữa. Út ở đó phải giữ gìn sức khoẻ nha, cho con gửi lời thăm ông bà cố, bà cố chín, bà cố tám, cậu hai... Út phù hộ cho nhà mình có sức khoẻ và luôn được bình an nha út, bà hai với bà ba buồn nhiều lắm con cũng thấy nhưng không biết phải an ủi thế nào. Út có về thăm thì an ủi bà hai với bà ba giúp con nghen, à út phù hộ cho em Mint mau ăn chóng lớn được mọi sự lành, cho con được đậu trường đại học mà con mong ước nha út hì hì. Cả nhà lúc nào cũng thương nhớ bà út nhiều, ôm hôn bà út 1 cái nhaaa, con thương bà út ️

cháu: bé Xíu