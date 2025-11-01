Nguyễn Tất Thành, Việt Đức, Vinschool The Harmony thắng mở màn VYB 2025

Đội nam Nguyễn Tất Thành, Việt Đức và đội nữ Vinschool The Harmony thắng ra quân Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja dành cho học sinh THPT Hà Nội.

Tối 31/10, khu tổ hợp Warzone Pick & Hoops (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của hàng trăm VĐV, CĐV từ các trường THPT. Dù trời mưa khiến Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress (VYB) 2025 - Cup Ziaja khởi tranh muộn gần một giờ, không khí vẫn sôi động trong ngày khai màn mùa giải mới.

Nguyễn Đình Nguyên - THPT Nguyễn Tất Thanh (áo 14, xanh ngọc) tranh chấp với hai cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: VYB

Trận đầu tiên là cuộc đối đầu giữa đội nam THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Nguyễn Thị Minh Khai. So với đối thủ, trường Nguyễn Tất Thành nhỉnh hơn về kinh nghiệm vì từng vào bán kết giải năm ngoái. Điều này được thể hiện qua việc họ đến sớm, nhờ đó có sự chuẩn bị tốt hơn.

Trong khi đó, do gặp trục trặc và đến muộn, các tuyển thủ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai gần như không có thời gian khởi động. Họ nhanh chóng bị dẫn 1-5 sau hiệp đầu rồi để thua với tỷ số cách biệt 15-33.

Đây là chiến thắng quan trọng với THPT Nguyễn Tất Thành, giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng A - bảng đấu có sự góp mặt của THPT Marie Curie - nhà vô địch Giải Giao hữu Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja hồi tháng 5 ở TP HCM.

Sau trận, đội trưởng Nguyễn Viết Lâm của THPT Nguyễn Tất Thành cho biết toàn đội phải di chuyển hơn 15 km sau giờ học nên thể lực không đạt trạng thái tốt nhất. Dù vậy, việc có thêm thời gian khởi động khi đối thủ đến muộn giúp các thành viên giải tỏa tâm lý và nhập cuộc chủ động hơn.

"Đây là chiến thắng dễ thở, nhưng chúng tôi chưa thật sự hài lòng vì lối chơi còn rời rạc. Toàn đội sẽ cải thiện sự gắn kết ở các trận tới", Viết Lâm nói. Đội trưởng THPT Nguyễn Tất Thành kêu gọi toàn đội giữ tập trung vì các trận mang ý nghĩa "sống còn" vẫn còn phía trước.

Trận thứ hai giữa THPT Việt Đức và THPT Phan Huy Chú - Đống Đa giằng co trong hai hiệp đầu. Phan Huy Chú kết thúc hiệp một với 9 điểm, nhỉnh hơn đối thủ một điểm. Bước sang hiệp hai, Việt Đức điều chỉnh chiến thuật, Nguyễn Nam Trung (số 13) duy trì độ chính xác ở mọi cú dứt điểm, đưa đội vượt lên dẫn 15-14.

THPT Việt Đức (áo vàng) gặp THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (áo xanh). Ảnh: VYB

Từ hiệp thứ ba, các cầu thủ áo vàng dần chiếm ưu thế nhờ các pha rebound và phản công nhanh. Đội Việt Đức nới rộng cách biệt và ấn định chiến thắng 31-21. Phan Huy Chú khởi đầu tốt nhưng đánh mất nhịp tấn công từ hiệp ba khi bị đối thủ bắt bài.

Nguyễn Việt Anh - hậu vệ dẫn bóng kiêm ghi điểm của THPT Việt Đức, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết đã giúp đội vượt qua áp lực tâm lý để chiến thắng. "Ba hiệp đầu, điểm số giằng co liên tục. Sang hiệp bốn, nhờ được HLV xốc lại tinh thần, chúng tôi tạo được khoảng cách 10 điểm", Việt Anh nói. Em cho biết chiến thắng đầu tiên giúp đội giải tỏa tâm lý và có thêm động lực cho các trận tới.

Trận đấu giữa hai đội nữ THPT Vinschool The Harmony và THPT Marie Curie khép lại ngày đấu đầu tiên. Hai đội nhập cuộc thận trọng. Marie Curie dẫn 9-8 sau hiệp một. Đỗ Hà My (số 25) và Đoàn Thảo Linh (số 23) của Marie Curie là những tay ném ghi nhiều điểm nhất, giúp đội vượt lên dẫn 21-17 ở hiệp hai.

Lý Hà My (số 11 áo hồng) - THPT Vinschool The Harmony là một trong những tay ném tốt nhất trận. Ảnh: VYB

Tuy nhiên, Vinschool The Harmony nhanh chóng chứng tỏ lý do họ được giới chuyên môn đánh giá cao hơn trước khi trận đấu diễn ra. Họ nhanh chóng lấy lại thế trận bằng lối chơi đồng đều và dứt điểm hiệu quả. Bộ ba Đồng Minh Anh (số 7), Lý Hà My (số 11) và Lê Bảo Hương (số 18) góp phần giúp đội ghi liền 21 điểm, ngược dòng thắng 38-33, tạm dẫn đầu bảng I.

Các cặp đấu còn lại của lượt trận đầu tiên vòng bảng sẽ diễn ra trong ngày 1-2/11. Lễ khai mạc giải diễn ra vào lúc 8h ngày 2/11, tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội - Cơ Sở 2 (17 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức. Thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja đồng hành và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam giám sát chuyên môn. Sự kiện thuộc đề án quốc gia "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".

Mọi thông tin về giải đấu được ban tổ chức cập nhật tại website chính thức và fanpage.

Lan Anh - Hải Long