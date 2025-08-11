Người Việt mua xe máy điện nhiều thứ 3 thế giới

Sau nửa đầu 2025, khoảng 209.000 xe máy điện được bán ra tại Việt Nam, số lượng chỉ xếp sau hai thị trường Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo dữ liệu của Motorcycles Data, nửa đầu 2025, thị trường Việt tiêu thụ khoảng 209.000 xe máy điện mới, tăng khoảng 99,2% so với cùng kỳ 2024. Dẫn đầu doanh số toàn cầu là thị trường Trung Quốc với hơn 3,2 triệu chiếc. Ấn Độ xếp kế tiếp với hơn 657.000 xe bán ra.

Ngành xe máy điện thế giới ghi nhận doanh số khoảng 4,4 triệu chiếc sau 6 tháng đầu năm 2025. So với cùng giai đoạn 2024, nhu cầu về xe máy điện tăng nhẹ 7,2%.

Tại Việt Nam, hiện chỉ có VinFast công bố số liệu bán hàng. Các hãng khác như Honda, Yamaha, Dat Bike, Yadea, Selex Motor... đều giữ kín.

Dù doanh số mảng xe máy điện hầu như chỉ ghi nhận ở Việt Nam, VinFast vẫn lọt top 10 hãng xe máy điện lớn nhất toàn cầu. Năm 2024, hãng dẫn đầu toàn ngành xe máy điện trong nước với doanh số gần 71.000 xe, tương đương khoảng gần 3% so với lượng tiêu thụ mảng xe máy xăng (5 thành viên VAMM - 2,65 triệu xe).

Trong quý I/2025, doanh số mảng xe máy và xe đạp điện của VinFast trên toàn cầu đạt 44.904 chiếc, tăng 473% so với cùng kỳ 2024. Hãng không công bố doanh số xe máy và đạp điện nửa đầu 2025, nhưng theo nguồn tin của VnExpress, con số này vào khoảng 100.000 xe.

Người dân tham khảo xe máy điện tại một sự kiện ở TP HCM hồi tháng 7. Ảnh: Quốc Huy

Tại Việt Nam, không chỉ sức mua ở mảng xe máy điện tăng, các dòng xe chạy xăng truyền thống cũng vậy. Theo 5 thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM, nửa đầu năm 2025, người Việt mua tổng cộng 1.284.291 xe, tăng 6,4% so với cùng năm 2024 (1.206.872 xe). Honda, Yamaha mỗi hãng bán một mẫu xe máy điện nhưng doanh số không đáng kể.

Trong số các phân khúc, nhóm xe máy điện không cần bằng lái, công suất môtơ dưới 4 kW (L1), loại tương đương xe máy xăng động cơ dung tích dưới 50 phân khối, có mức tăng trưởng doanh số cao nhất tại Việt Nam. So với 6 tháng 2024, doanh số nửa đầu 2025 của phân khúc này tăng 112%.

Những dòng máy điện kể trên có ưu điểm chi phí sở hữu rẻ, hướng đến nhóm học sinh, sinh viên, bà nội trợ là chủ yếu. Thị trường đang bước vào các tháng hè, nhiều phụ huynh sắm xe cho con vào năm học mới nên nhu cầu được thúc đẩy thêm.

Theo các chuyên gia trong ngành, các quy định liên quan đến việc hạn chế xe máy xăng, khuyến khích xe máy điện ở một số khu vực Hà Nội và sắp tới có thể TP HCM, là cú hích với thị trường xe máy điện trong những năm tới. Hiện mảng xe máy điện đa dạng lựa chọn với tầm giá từ vài triệu đồng đến hơn 50 triệu đồng, cung cấp bởi các thương hiệu trong và ngoài nước.

Tại Hà Nội, theo Chỉ thị số 20 của Chính phủ, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ áp dụng lệnh cấm xe môtô và xe gắn máy chạy xăng trong vành đai 1. Từ 1/1/2028, phạm vi hạn chế mở rộng sang vành đai 2, bao gồm cấm xe máy và hạn chế xe ôtô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đến năm 2030, lộ trình tiếp tục được mở rộng đến vành đai 3.

Còn tại TP HCM, đề án phân vùng, ưu tiên cho xe năng lượng xanh cũng đang được xúc tiến. Trong đó, thành phố lên kế hoạch lập vành đai trung tâm hạn chế xe máy xăng có tiêu chuẩn khí thải dưới mức 2 (Euro 2), ôtô dưới mức 4 (Euro 4) từ 2026.

Đến năm 2027, xe máy phải kiểm định khí thải, bị hạn chế vào khu vực thí điểm nếu không đạt yêu cầu. Cuối năm 2028, toàn bộ xe máy công nghệ chuyển sang điện và từ tháng 12/2029, xe máy chạy xăng sẽ không được phép tham gia dịch vụ gọi xe công nghệ. Từ 2030, vùng phát thải thấp sẽ áp dụng với toàn bộ xe cá nhân ở khu trung tâm.

Lộ trình hạn chế xe máy xăng ở hai nơi có lượng tiêu thụ xe máy lớn nhất cả nước đang tạo ra tác động lớn đến thị trường xe máy Việt Nam. Những hãng thuần bán xe máy điện hưởng lợi lớn nhất từ cú hích nhu cầu của người dân, trong khi các hãng truyền thống trước thách thức phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Phạm Trung