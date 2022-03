Người Thái lo không có khách vì lệnh siết phòng dịch

Năm nay, người dân Thái Lan tiếp tục đón Tết Songkran ảm đảm khi giới chức thắt chặt các biện pháp phòng dịch.

Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 (CCSA) mới đây thông báo tiếp tục cấm mọi sự kiện té nước vào lễ hội Songkran (13-15/4). Đây là năm thứ ba liên tiếp Thái Lan đón Songkran yên tĩnh, nhằm đảm bảo các biện pháp phòng chống Covid-19.

Quyết định này khiến những người làm trong ngành du lịch bất bình, cho rằng những hạn chế này đi ngược với mục tiêu đến 1/7 coi Covid-19 là bệnh đặc hữu của chính phủ, theo Sanga Ruangwattanakul, chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Khao San.

Một Songkran yên tĩnh cánh cửa hồi sinh càng thêm hẹp với những doanh nghiệp Thái Lan. Hai địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề từ lệnh cấm của CCSA là đường Khao San, Bangkok và Chiang Mai - những nơi được biết đến là nơi Songkran diễn ra sôi động nhất đất nước.

Khách du lịch chơi súng nước trên đường Khao San, Bangkok vào tháng 4/2018. Ảnh: Bangkok Post

Trước đại dịch, Khao San hút hơn 50.000 du khách ghé thăm mỗi ngày trong dịp Songkran, khách sạn trên con phố này và khu vực lân cận luôn kín phòng. Hiện tại, 50% trong tổng số 10.000 phòng khách sạn quanh quận Phra Nakhon, nơi tiếp giáp đường Khao San, vẫn đóng cửa. Với những cơ sở còn mở cửa đón khách, công suất thuê trung bình giảm xuống dưới 20%, theo ông Sanga.

Ông Sanga cho biết hiệp hội kinh doanh sẽ đề nghị chính phủ cho phép hoạt động té nước diễn ra trên toàn quốc vào dịp Songkran năm nay. Ông tin rằng đây là cơ hội tốt nhất để du khách thế giới thấy rằng Thái Lan đã sẵn sàng phục hồi du lịch, đưa mọi hoạt động trở lại như trước. Các nhà khai thác du lịch cho biết sẵn sàng áp dụng các biện pháp phòng ngừa nếu Songkran diễn ra như bình thường.

"Chính phủ có các quy định bắt buộc, nhưng không bao giờ đưa ra giải pháp cho chúng tôi. Để tuân thủ các quy định của CCSA, các nhà hàng cho đến nay vẫn phải giới hạn công suất 50% trong nhà, 75% ngoài trời. Do đó, thu nhập vẫn hạn chế trong khi chi phí hoạt động tăng 20% so với trước đây, do giá dầu và điện tăng", ông Sanga nói.

Ông tin rằng hai năm đóng cửa để phòng chống dịch bệnh là đủ dài, và ngành du lịch đến lúc cần phục hồi. Nếu các điểm đến ở Thái Lan còn quá yên tĩnh, khách quốc tế sẽ không muốn đến.

La-Iad Bungsrithong, chủ tịch chi hội phía bắc của Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, cho biết đây là năm thứ ba liên tiếp Chiang Mai có một Songkran yên tĩnh. Những nghi lễ truyền thống vẫn được giữ nguyên nhưng chính phủ hạn chế tổ chức các sự kiện giải trí, tiệc tùng, hòa nhạc. Lượng đặt phòng trong kỳ nghỉ lễ Songkran năm nay ở Chiang Mai vẫn ở mức 20%. Trước dịch, tỷ lệ lấp đầy phòng thường ở mức 60-70% vào tháng ba, trước khi đạt đỉnh 90-100% trong lễ hội.

Các khách sạn năm sao ở Chiang Mai đang niêm yết giá trung bình là 3.000 baht (2.000.000 đồng) một đêm. Mức giá này được đánh giá là rất thấp. Ngoài ra, khách còn được hưởng lợi từ kế hoạch kích cầu du lịch, nên thực tế chỉ phải trả khoảng 1.800 baht (hơn 1.200.000 đồng). "Tuy nhiên, ngay cả mức giá thấp như vậy cũng không đủ sức hút khách", Bungsrithong nói.

Anh Minh (Theo Bangkok Post)