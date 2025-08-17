Người nước ngoài mê cuộc sống ở Bắc Nha Trang

Không xô bồ, ô nhiễm, mỗi buổi sáng, Daniel chậm rãi ra ban công căn hộ trên đường Trần Phú kéo dài, pha ly cà phê và ngắm vịnh biển trước khi bắt đầu công việc.

Daniel, kỹ sư phần mềm người Canada chuyển đến Nha Trang (cũ) sống được một năm. Ba năm trước, anh đến Việt Nam theo diện du lịch, định ở lại một tháng. Anh ghé thăm Nha Trang hai tuần rồi bắt đầu cảm thấy bị hút hồn với vẻ đẹp của thành phố. Một bên là biển, một bên là núi và những dãy nhà chọc trời. Nắng ấm và khí hậu ôn hòa khiến tinh thần anh thấy nhẹ nhõm.

Về Canada, anh luôn nhớ cảm giác trong những ngày lưu lại Việt Nam. Kỹ sư đưa ra quyết định chuyển đến đây để "thử thách" một thời gian, xem bản thân có thật sự phù hợp với nơi này. Anh thuê một căn hộ studio ở phường Bắc Nha Trang (tính từ cầu Trần Phú về phía Bắc) với giá khoảng 400 USD, bắt đầu học tiếng Việt, tìm bạn chạy bộ. Mức giá này anh cho rằng rẻ hơn trung tâm Nha Trang cũ - nơi vốn tập trung đông khách du lịch. Giờ đây, anh là cư dân chính thức của đô thị vịnh, vừa làm việc online, vừa tham gia tổ chức các buổi coding workshop cho sinh viên địa phương.

"Bắc Nha Trang có nhịp sống rất riêng, không quá vội vàng nhưng cũng không buồn tẻ. Tôi từng đến Bangkok, Bali, Lisbon, nhưng chỉ ở đây tôi mới thấy có đủ biển, núi, đồ ăn ngon và internet nhanh", anh kể.

Những cư dân nước ngoài dạo phố, ngắm biển. Ảnh: KDI Holdings

Câu chuyện của Daniel không hiếm. Theo thống kê chưa chính thức của cộng đồng Expat - nền tảng hỗ trợ tìm kiếm chỗ định cư ở nước ngoài, khoảng 4.000 người nước ngoài đang sống lâu dài tại khu vực đô thị Nha Trang. Họ đến từ nhiều nước như Hàn Quốc, Nga, Đức, Australia, Pháp, Mỹ... Một phần vì thời tiết ôn hòa, nhiệt độ trung bình cả năm 26–27 độ C, nắng ấm, gió biển nhẹ. Một phần vì chi phí sinh hoạt thấp, ước tính khoảng 600–1.000 USD mỗi tháng. Người nước có thể sống thoải mái gần thiên nhiên, ăn uống món ngon mỗi ngày, giao lưu với cộng đồng ngoại quốc đông đảo cũng như khách du lịch quốc tế lên đến vài triệu mỗi năm.

Cơ hội việc làm cũng rộng mở với những dân du mục kỹ thuật số như Daniel. Nha Trang có tốc độ phát triển kinh tế ổn định, tiềm năng phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, du lịch. Expat cho rằng người nước ngoài đến đây có thể làm giáo viên tiếng Anh, hoạt động trong ngành du lịch, dịch vụ hoặc công nghệ thông tin.

Rebecca, chuyên gia marketing người Australia, sau nhiều năm làm việc trong ngành quảng cáo tại Sydney, cũng chuyển sang làm freelancer và đi du lịch Đông Nam Á. Sau khi qua nhiều thành phố, Rebecca ở lại Việt Nam.

"Tôi chọn Nha Trang làm nơi 'nghỉ giữa cuộc đời'. Lúc đầu chỉ định ở ba tháng, nhưng rồi tôi gia hạn visa. Giờ thì tôi có căn hộ riêng, học lặn biển, biết nấu bún chả cá và sáng nào cũng chạy bộ dọc biển với người dân địa phương", cô cười.

Leo núi ngắm cảnh ở Bắc Nha Trang. Ảnh: KDI Holdings

Khác với Sydney, đô thị vịnh biển không có mùa đông dài, ấm áp quanh năm. Chi phí sinh hoạt rẻ hơn gấp nhiều lần. Sống ở một đô thị ven biển, Rebecca thấy thư thái vì làn nước giúp "chữa lành" mỗi ngày.

Rebecca sống khu Bắc Nha Trang - nơi nhiều người nước ngoài bắt đầu tụ lại vì tầm nhìn vịnh rộng, sát biển và hạ tầng đang phát triển. Khu vực này đang dần hình thành cộng đồng người nước ngoài với các quán cà phê kiểu châu Âu, siêu thị mini bán đồ nhập khẩu, phòng tập gym với giáo viên nói tiếng Anh và cả lớp học yoga trên rooftop nhìn ra biển.

Mỗi ngày, cô thường rủ bạn chạy bộ lúc sáng sớm trên đèo Lương Sơn - nơi có thể ngắm bình minh và toàn cảnh phố biển ở độ cao hơn 50 m. Thỉnh thoảng, cô lặn ngắm những rạn san hô đầy màu sắc, chèo SUP. Nhờ sống gần gũi thiên nhiên, cô thấy sức khỏe tốt hơn nhiều. Khi cần kết nối quốc tế, sân bay Cam Ranh cách 30 phút di chuyển nên thuận tiện.

"Nơi này khiến tôi bớt cảm thấy mình là người ngoài" cô nói. "Tôi gặp người Canada, Ukraine, Hàn Quốc, và cả bạn Việt Nam sống ở đây. Mỗi người có lý do khác nhau, nhưng đều thấy đây là nơi đáng để ở lại".

Câu chuyện của những người như Daniel, Rebecca phản ánh chuyển dịch âm thầm của Nha Trang: từ điểm đến du lịch thành đô thị an cư ven vịnh. Đô thị không chỉ có những khách sạn cao tầng, resort và các dịch vụ nghỉ dưỡng. Trong lòng nó là các cộng đồng nhỏ - nơi người nước ngoài sống xen kẽ với dân địa phương, hòa vào cuộc sống thường nhật.

Không gian đô thị Bắc Nha Trang. Ảnh: KDI Holdings

Nha Trang có đầy đủ tiện nghi như những đô thị lớn như dịch vụ y tế, giao thông kết nối, trường học các cấp, internet tốc độ cao. Đô thị nằm ven vịnh biển kín với nước biển trong xanh, gió nhẹ quanh năm và độ che chắn bởi bốn bề núi. Tiếng sóng, cảnh bình minh trên biển, cùng những buổi chiều hoàng hôn ở đảo Hòn Tre được Daniel, Rebecca xem như thứ chi phí vô giá mà cuộc sống đô thị lớn khó cung cấp.

Ở góc độ địa phương, đô thị cũng đang đầu tư để đáp ứng nhóm dịch chuyển về ngày càng lớn. Tỉnh Khánh Hòa đầu tư hệ thống bệnh viện chất lượng cao, trường quốc tế và các tuyến đường ven biển mới mở. Dòng người định cư không chỉ tiêu dùng sản phẩm du lịch mà tham gia vào nền kinh tế địa phương như thuê căn hộ, mua nhà, chi trả phí dịch vụ, tạo thêm nhu cầu việc làm cho dịch vụ y tế, giáo dục, F&B...

Với việc sân bay Cam Ranh mở rộng, loạt cao tốc đang hình thành và định hướng phát triển giai đoạn mới, Nha Trang với những khu vực còn nhiều không gian phát triển khu vực phía Bắc được dự báo sẽ trở thành một cực hút cư dân thế hệ mới.

