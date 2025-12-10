Người nghiện phải khai báo thông tin chất ma túy đã sử dụng

Luật Phòng chống ma túy sửa đổi quy định người sử dụng trái phép phải khai báo đầy đủ, trung thực về loại chất ma túy và hành vi sử dụng với công an cấp xã trong thời gian bị quản lý.

Sáng 10/12, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi. Theo đó, người sử dụng trái phép ma túy phải có mặt theo giấy triệu tập hoặc yêu cầu của công an xã. Khi thay đổi nơi cư trú, họ phải thông báo cho công an nơi đi, đồng thời trình diện tại nơi ở mới trong 24 giờ. Công an cấp xã lập danh sách người sử dụng trái phép cư trú trên địa bàn và khi họ chuyển đi phải thông báo cho nơi tiếp nhận trong 24 giờ để tiếp tục theo dõi.

Gia đình người sử dụng trái phép ma túy có trách nhiệm quản lý, ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng và các hành vi gây mất an ninh trật tự; cung cấp thông tin cần thiết cho công an xã và phối hợp đưa người này đi xét nghiệm khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết tại phiên họp sáng 10/12. Ảnh: Media Quốc hội

Luật cũng cho phép trưởng công an cấp xã áp dụng biện pháp giám sát điện tử đối với người đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc đang điều trị bằng thuốc thay thế. Người thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy cũng có thể bị gắn thiết bị giám sát điện tử.

Người bị giám sát không được tự ý tháo gỡ, phá hoại hoặc can thiệp làm rối loạn hoạt động của thiết bị; nếu thiết bị hư hỏng phải báo ngay cho công an cấp xã. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về loại thiết bị, điều kiện áp dụng, thời hạn giám sát, trình tự thủ tục và cách xử lý khi vi phạm.

Các cơ sở công lập được thành lập để cai nghiện cho người từ đủ 18 tuổi. Trường giáo dưỡng và cơ sở đủ điều kiện được tổ chức cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Cơ sở cai nghiện tư nhân được nhận người từ 12 tuổi trở lên.

Luật quy định thời hạn cai nghiện lần đầu là 24 tháng, lần hai là 36 tháng. Quy trình cai nghiện gồm các bước tiếp nhận, phân loại; điều trị cắt cơn, giải độc, xử lý rối loạn tâm thần; giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, học nghề và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Có hai hình thức cai nghiện là tự nguyện và bắt buộc.

Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Vũ Tuân