Người Hà Nội trải nghiệm thử xe đạp điện công cộng

Lo lắng khi xe máy xăng sắp bị cấm theo giờ đi vào Vành đai 1, Tuấn Kiệt tìm thấy giải pháp thay thế từ 500 xe đạp điện công cộng vừa được thành phố thí điểm.

Nghe tin Hà Nội bắt đầu lắp đặt 500 xe đạp điện công cộng quanh các phường trong Vành đai 1, Tuấn Kiệt, 25 tuổi, ở phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) trút được gánh nặng tâm lý. Thông tin cấm xe máy xăng hoạt động theo giờ tại các quận trung tâm từ tháng 7/2026 khiến chàng trai trẻ lo lắng, vì đây là phương tiện di chuyển duy nhất.

Thu nhập eo hẹp, chỉ đủ chi trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí khiến Kiệt không có khoản tích lũy để đổi sang xe máy điện. Khu tập thể cũ nơi anh sống cũng không cho phép mang xe lên phòng sạc, trong khi bãi xe không có ổ cắm. "Xe đạp điện công cộng xuất hiện đúng lúc tôi đang bế tắc nhất", Kiệt chia sẻ.

Loạt xe đạp điện công cộng được đặt tại Công viên Lê-nin để người dân đến trải nghiệm, chiều 2/12. Ảnh: Nga Thanh

Đây là dịch vụ vận tải hành khách công cộng mới do Công ty Cổ phần Vận tải số Trí Nam (TNGo) triển khai từ đầu tháng 12/2025. Các trạm xe được bố trí quanh các quận trung tâm, kết nối trực tiếp với bến xe buýt và đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội.

Kiệt nhẩm tính, loại hình này giúp tối ưu hóa chi phí. Hiện mỗi ngày anh mất 15 phút lái xe máy, mỗi tháng tốn 200.000 đồng tiền gửi và 300.000 đồng tiền xăng. Tổng chi phí cố định khoảng 500.000 đồng. Chuyển sang xe đạp điện công cộng, với mức giá dự kiến 10.000 đồng cho 15 phút di chuyển (chưa kể các gói ưu đãi vé tháng), anh ước tính ngân sách đi lại sẽ gói gọn trong khoảng 300.000 đồng, tiết kiệm gần 40%.

"Nhà và công ty đều gần trạm xe, tôi không còn lo cảnh ngập lụt hay gánh nặng nhiên liệu", Kiệt nói.

Để sử dụng xe đạp điện, người dùng cần tải ứng dụng, đăng ký tài khoản, nạp tiền và quét mã QR để mở khóa chỉ trong vài phút. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Không chỉ dân vùng lõi, những người ở ngoại thành phải di chuyển vào trung tâm làm việc như Năng Duẫn, 22 tuổi, quận Hà Đông, cũng coi đây là "phao cứu sinh".

Nam sinh viên năm cuối từng vạch lộ trình gửi xe máy ở ngoài vành đai cấm, sau đó bắt xe buýt hoặc đặt xe công nghệ vào nội đô. Tuy nhiên, xe buýt thường tốn thời gian chờ, còn xe công nghệ chi phí cao. Biết đến mạng lưới xe điện, Duẫn dự tính gửi xe máy tại nhà bạn ở giáp ranh Vành đai 1, sau đó thuê xe đạp điện đi sâu vào phố cổ.

"Xe điện giúp tôi chủ động về thời gian, lộ trình, không phụ thuộc vào giờ chạy của xe buýt hay giá cước biến động của taxi", Duẫn nói.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc TNGo cho biết, việc đưa 500 xe đạp điện vào vận hành là bước đi chiến lược trong kế hoạch đa dạng hóa giao thông công cộng của Hà Nội. Giai đoạn đầu, 130 trạm xe được bố trí tập trung tại khu vực Vành đai 1, mỗi trạm 10-15 xe. Tương lai, mạng lưới sẽ mở rộng ra Vành đai 2 và 3.

Để khuyến khích người dân thay đổi thói quen, từ ngày 1/12 đến 5/12, dịch vụ miễn phí 15 phút đầu. Sau thí điểm, giá thuê là 10.000 đồng cho 15 phút và 20.000 đồng cho 30 phút. Người dùng bắt buộc từ 16 tuổi trở lên và thao tác qua ứng dụng. Đơn vị cung cấp sẽ giám sát pin và tự động điều phối nhân viên thay pin, người dùng không cần lo sạc điện.

Xe có tốc độ tối đa 25 km/h, tải trọng 130 kg. Pin tháo rời cho phép di chuyển tới 90 km mỗi lần đổi. Khi hết điện, phương tiện vẫn vận hành nhẹ nhàng như xe đạp truyền thống.

Lê Năng Tân, 24 tuổi, dùng thử xe đạp điện công cộng tại công viên Lê nin, chiều 2/12. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Là khách từ TP HCM, Lê Năng Tân, 24 tuổi đánh giá cao quy trình thuê xe tinh gọn: tải ứng dụng, đăng ký, nạp tiền và quét mã mở khóa chỉ trong vài phút. "Xe chạy êm, gia tốc tốt, không ồn. Đây là lựa chọn lý tưởng để ngắm phố phường", Tân nhận xét.

Tuy nhiên, nam du khách chỉ ra vài điểm trừ về thiết kế: bàn đạp khá nhỏ, tay lái hơi thấp so với người cao trên 1,75 m. Dây nối mũ bảo hiểm dạng xoắn hơi ngắn, dễ gây vướng víu khi đội.

Ông Đỗ Bá Quân, Chủ tịch HĐQT TNGo tiết lộ, dự kiến đến quý I/2026 sẽ đưa 5.000 xe điện hai bánh "phủ" khắp nội đô.

Trước khi thí điểm xe điện, Hà Nội đã vận hành dịch vụ xe đạp công cộng từ tháng 8/2023 với hơn 1.000 xe cơ tại 79 điểm trạm. Việc bổ sung xe điện được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi thành phố áp dụng các biện pháp hạn chế xe máy xăng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn