Người Hà Nội thức đêm luộc bánh chưng trên vỉa hè

Nhà bà Ma Thị Son trên phố Khương Đình năm nay bắt đầu gói bánh từ ngày 23 tháng chạp để bán cho người dân quanh khu vực. Nguyên liệu được chuẩn bị từ đêm hôm trước, riêng thịt mua vào sáng sớm, ướp gia vị khoảng hai tiếng cho ngấm rồi mới đem gói.

Mỗi ngày, gia đình sử dụng khoảng 30 kg thịt, cho ra từ 120 đến 250 chiếc bánh, tùy kích cỡ.