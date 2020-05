Người dùng Internet bảo mật thông tin thế nào trong bối cảnh mới

Các chuyên gia sẽ đưa ra cảnh báo nguy cơ khi cá nhân, doanh nghiệp sử dụng nền tảng hỗ trợ học tập, làm việc từ xa trong Covid-19 tại tọa đàm sáng 20/5.

Khi Covid-19 diễn biến phức tạp, bắt buộc thực hiện cách ly xã hội, nhiều người thấy rõ hơn giá trị, độ tiện dụng của các sản phẩm công nghệ và những phần mềm kết nối trực tuyến giúp học tập, làm việc từ xa. Tuy nhiên khi sử dụng các nền tảng, ứng dụng online, xuất hiện nhiều lỗ hổng bảo mật chưa được xử lý triệt để, gây lộ thông tin cá nhân và đường dẫn vào các cuộc họp, học trực tuyến.

Tháng trước, Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo các cơ quan, tổ chức nhà nước không nên sử dụng phần mềm Zoom để phục vụ các buổi họp trực tuyến. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nên cân nhắc sử dụng phần mềm này. Các nội dung lộ từ Zoom bao gồm email, mật khẩu, đường dẫn URL của các cuộc họp và mật khẩu kèm theo. Ngoài Zoom, trên thị trường còn nhiều ứng dụng khác hỗ trợ công việc từ xa. Do đó, người dùng vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra trước khi sử dụng như các nền tảng tiềm ẩn rủi ro gì? Phương thức tấn công của tin tặc thế nào? Khung pháp lý đối với hoạt động bảo mật thông tin ra sao?

Các nội dung này sẽ được đề cập trong buổi tọa đàm: "Giải pháp an ninh mạng trong bối cảnh số hóa" sẽ được tường thuật trực tiếp trên VnExpress lúc 9h sáng 20/5. Các chuyên gia tham dự gồm ông Nguyễn Ái Việt - Nguyên Viện trưởng Viện CNTT, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên gia An toàn mạng và Kiến trúc Chính phủ điện tử, thành viên nhóm tư vấn Think Tank, VINASA; ông Trần Quang Đức - Giám đốc Trung tâm An toàn và An ninh thông tin (Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội) và ông Phạm Tùng Dương - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng FPT.

Các khách mời sẽ phân tích thói quen sử dụng các ứng dụng, phần mềm của người dân trong Covid-19; đánh giá tiêu chí lựa chọn một số nền tảng thông minh. Cảnh báo những rủi ro thường gặp khi kết nối trực tuyến. Người dùng cần lưu ý vấn đề bảo mật ra sao để hạn chế bị lộ thông tin, dính mã độc. Đồng thời chuyên gia sẽ đề xuất loạt giải pháp giúp doanh nghiệp và cá nhân sử dụng Internet an toàn...

Ông Nguyễn Ái Việt là chuyên gia tên tuổi trong giới công nghệ thông tin, từng được Viện Hàn lâm khoa học Hungary vinh danh là một trong những nhà khoa học tiên tiến của thế giới. Ông Trần Quang Đức có nhiều nghiên cứu về xây dựng kiến trúc hạ tầng an toàn thông tin cho mạng vạn vật trên nền điện toán đám mây; phát triển tích hợp hệ thống hỗ trợ giám sát, quản lý, vận hành an toàn cho mạng và hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến... Diễn giả Phạm Tùng Dương là chuyên gia có tiếng của FPT trong lĩnh vực bảo mật.

Minh Chi