Người dân TP HCM mang nhu yếu phẩm hỗ trợ miền Trung

Hai ngày nay, các ga metro Bến Thành - Suối Tiên được tận dụng một phần không gian ở lối lên để làm điểm tiếp nhận hàng hóa ủng hộ miền Trung trong cơn bão lũ lịch sử. Lúc 16h ngày 22/11, tại ga Thủ Đức, hàng trăm thùng nhu yếu phẩm được tập kết chờ xe đến vận chuyển.

Anh Lê Quôc Khánh, thành viên nhóm cho biết, mỗi ga có khoảng 10 người đều là nhân viên metro trực từ sáng đến đêm. "Hôm nay dịp cuối tuần nên bà con đến ủng hộ rất nhiều", anh nói.