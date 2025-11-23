Người dân TP HCM mang nhu yếu phẩm hỗ trợ miền Trung

Hai ngày nay, các ga metro Bến Thành - Suối Tiên được tận dụng một phần không gian ở lối lên để làm điểm tiếp nhận hàng hóa ủng hộ miền Trung trong cơn bão lũ lịch sử. Lúc 16h ngày 22/11, tại ga Thủ Đức, hàng trăm thùng nhu yếu phẩm được tập kết chờ xe đến vận chuyển.
Anh Lê Quôc Khánh, thành viên nhóm cho biết, mỗi ga có khoảng 10 người đều là nhân viên metro trực từ sáng đến đêm. "Hôm nay dịp cuối tuần nên bà con đến ủng hộ rất nhiều", anh nói.
Hai ngày nay, các ga metro Bến Thành - Suối Tiên được tận dụng một phần không gian ở lối lên để làm điểm tiếp nhận hàng hóa ủng hộ miền Trung trong cơn bão lũ lịch sử. Lúc 16h ngày 22/11, tại ga Thủ Đức, hàng trăm thùng nhu yếu phẩm được tập kết chờ xe đến vận chuyển.
Anh Lê Quôc Khánh, thành viên nhóm cho biết, mỗi ga có khoảng 10 người đều là nhân viên metro trực từ sáng đến đêm. "Hôm nay dịp cuối tuần nên bà con đến ủng hộ rất nhiều", anh nói.
Anh Nguyễn Đình Phú (phường Linh Xuân), dùng xe cá nhân hỗ trợ chở hàng hóa đến điểm tập kết ở bến xe miền Đông mới. Ngày hôm nay anh chở được 3 chuyến và sẽ làm tình nguyện đến khi hết chương trình.
Anh Nguyễn Đình Phú (phường Linh Xuân), dùng xe cá nhân hỗ trợ chở hàng hóa đến điểm tập kết ở bến xe miền Đông mới. Ngày hôm nay anh chở được 3 chuyến và sẽ làm tình nguyện đến khi hết chương trình.
Bên ngoài sân, nhiều tình nguyện viên hỗ trợ phân loại hàng hoá, chủ yếu là quần áo.
Bùi Thị Ái Nhu, 24 tuổi, tranh thủ ngày cuối tuần nghỉ làm hỗ trợ phân loại, đóng gói quần áo cùng các nhu yếu phẩm khác. "Tấm lòng của bà con rất nhiệt thành, nhưng đồ ủng hộ cần được phân loại kỹ để công tác cứu trợ suôn sẻ hơn", Nhu nói.
Bên ngoài sân, nhiều tình nguyện viên hỗ trợ phân loại hàng hoá, chủ yếu là quần áo.
Bùi Thị Ái Nhu, 24 tuổi, tranh thủ ngày cuối tuần nghỉ làm hỗ trợ phân loại, đóng gói quần áo cùng các nhu yếu phẩm khác. "Tấm lòng của bà con rất nhiệt thành, nhưng đồ ủng hộ cần được phân loại kỹ để công tác cứu trợ suôn sẻ hơn", Nhu nói.
Từng kiện hàng cứu trợ sau khi phân loại được đóng gói chắc chắn đưa lên xe đến các tỉnh Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai ngay trong ngày. Vì quá nhiều nhu yếu phẩm nên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM chưa thống kê được số lượng.
Từng kiện hàng cứu trợ sau khi phân loại được đóng gói chắc chắn đưa lên xe đến các tỉnh Khánh Hòa, Đăk Lăk, Gia Lai ngay trong ngày. Vì quá nhiều nhu yếu phẩm nên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM chưa thống kê được số lượng.
Đến tối, dòng người vẫn nườm nượp mang nhu yếu phẩm đến điểm tiếp nhận để chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.
Đến tối, dòng người vẫn nườm nượp mang nhu yếu phẩm đến điểm tiếp nhận để chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ.
Tại sảnh một chung cư ở phường Phước Long, các cư dân cũng kêu gọi đóng góp cứu trợ miền Trung. Hàng hóa nhu yếu phẩm đóng thành bao tập kết để chuyển ra Uỷ ban MTTQ phường Phước Long.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 17h ngày 22/11, mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 72 người chết. Đăk Lăk thiệt hại nặng nhất với 44 người chết (tâm lũ Hòa Thịnh 23), Khánh Hòa 14, Lâm Đồng và Gia Lai mỗi nơi 5 người, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người.
Thiệt hại kinh tế ước gần 9.000 tỷ đồng, riêng Đăk Lăk chưa tính thiệt hại hộ dân đã hơn 5.300 tỷ, gồm 2.000 tỷ thủy sản, 1.000 tỷ hạ tầng, hơn 800 tỷ gia súc gia cầm và 1.500 tỷ cây trồng.
Tại sảnh một chung cư ở phường Phước Long, các cư dân cũng kêu gọi đóng góp cứu trợ miền Trung. Hàng hóa nhu yếu phẩm đóng thành bao tập kết để chuyển ra Uỷ ban MTTQ phường Phước Long.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 17h ngày 22/11, mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 72 người chết. Đăk Lăk thiệt hại nặng nhất với 44 người chết (tâm lũ Hòa Thịnh 23), Khánh Hòa 14, Lâm Đồng và Gia Lai mỗi nơi 5 người, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai người.
Thiệt hại kinh tế ước gần 9.000 tỷ đồng, riêng Đăk Lăk chưa tính thiệt hại hộ dân đã hơn 5.300 tỷ, gồm 2.000 tỷ thủy sản, 1.000 tỷ hạ tầng, hơn 800 tỷ gia súc gia cầm và 1.500 tỷ cây trồng.
Quỳnh Trần
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.