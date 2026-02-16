Người dân tấp nập mua hoa giảm giá ngày 29 Tết

Mở cửa hơn một tuần nay, chợ hoa Tết tại Công viên Gia Định là một trong những điểm mua sắm nhộn nhịp và quy mô lớn nhất TP HCM.

Chợ bày bán đa dạng các loại hoa đặc trưng ngày Tết của cả miền Nam lẫn miền Bắc như đào, mai, cúc, hoa giấy, vạn thọ… thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.