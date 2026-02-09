Người dân phố cổ nhộn nhịp sắm Tết ông Công ông Táo

Hai ngày qua, Hà Nội mưa nặng hạt kéo dài, nhiệt độ giảm còn 13 độ C. Các tiểu thương chợ Hàng Bè tranh thủ che ô, bày bán hàng ngay trên vỉa hè để phục vụ người dân.

Chợ Hàng Bè, phường Hoàn Kiếm, được mệnh danh là "chợ nhà giàu" bởi giá cao hơn mặt bằng chung. Chợ này bày bán đa dạng đồ ăn, lễ cúng như gà luộc, xôi gấc, phục vụ nhu cầu sắm sửa dịp lễ, Tết.