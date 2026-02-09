Người dân phố cổ nhộn nhịp sắm Tết ông Công ông Táo

Hai ngày qua, Hà Nội mưa nặng hạt kéo dài, nhiệt độ giảm còn 13 độ C. Các tiểu thương chợ Hàng Bè tranh thủ che ô, bày bán hàng ngay trên vỉa hè để phục vụ người dân.
Chợ Hàng Bè, phường Hoàn Kiếm, được mệnh danh là "chợ nhà giàu" bởi giá cao hơn mặt bằng chung. Chợ này bày bán đa dạng đồ ăn, lễ cúng như gà luộc, xôi gấc, phục vụ nhu cầu sắm sửa dịp lễ, Tết.
Hai ngày qua, Hà Nội mưa nặng hạt kéo dài, nhiệt độ giảm còn 13 độ C. Các tiểu thương chợ Hàng Bè tranh thủ che ô, bày bán hàng ngay trên vỉa hè để phục vụ người dân.
Chợ Hàng Bè, phường Hoàn Kiếm, được mệnh danh là "chợ nhà giàu" bởi giá cao hơn mặt bằng chung. Chợ này bày bán đa dạng đồ ăn, lễ cúng như gà luộc, xôi gấc, phục vụ nhu cầu sắm sửa dịp lễ, Tết.
Không chỉ người dân sống xung quanh, tài xế xe công nghệ cũng có mặt ở chợ từ sớm. Shipper này đang sắp xếp đơn hàng để chuẩn bị đi giao lúc 5h30 sáng nay.
Không chỉ người dân sống xung quanh, tài xế xe công nghệ cũng có mặt ở chợ từ sớm. Shipper này đang sắp xếp đơn hàng để chuẩn bị đi giao lúc 5h30 sáng nay.
Lúc 9h, khi mưa tạnh, chợ càng thêm đông.
Các cửa hàng tại chợ chủ yếu kinh doanh đồ chín, phục vụ người dân trong và quanh phường Hoàn Kiếm không có nhiều thời gian nấu nướng.
Gà luộc ngậm hoa hồng loại hơn 2 kg giá khoảng 500.000 đồng. Hoa quả bán theo chất lượng, xoài, chuối phổ biến ở mức 40.000–70.000 đồng một kg.
Lúc 9h, khi mưa tạnh, chợ càng thêm đông.
Các cửa hàng tại chợ chủ yếu kinh doanh đồ chín, phục vụ người dân trong và quanh phường Hoàn Kiếm không có nhiều thời gian nấu nướng.
Gà luộc ngậm hoa hồng loại hơn 2 kg giá khoảng 500.000 đồng. Hoa quả bán theo chất lượng, xoài, chuối phổ biến ở mức 40.000–70.000 đồng một kg.
Một trong những mặt hàng có tiếng ở đây là gà luộc sẵn. Những ngày giáp tết, gà luộc ngậm hoa hồng tiêu thụ tăng gấp 2-3 lần ngày thường.
Chủ tiệm Hoàng Dung kể đồ xôi, luộc gà từ 2h sáng để kịp đem bán lúc sáng sớm. Giá thành năm nay tương đương các năm trước, nhiều khách bắt đầu mua từ 16 tháng Chạp và đông nhất vào 3 ngày trước khi cúng ông Táo.
Một trong những mặt hàng có tiếng ở đây là gà luộc sẵn. Những ngày giáp tết, gà luộc ngậm hoa hồng tiêu thụ tăng gấp 2-3 lần ngày thường.
Chủ tiệm Hoàng Dung kể đồ xôi, luộc gà từ 2h sáng để kịp đem bán lúc sáng sớm. Giá thành năm nay tương đương các năm trước, nhiều khách bắt đầu mua từ 16 tháng Chạp và đông nhất vào 3 ngày trước khi cúng ông Táo.
Bà Nguyễn Thị Thủy (phường Hoàn Kiếm) mua cùng lúc 4 con gà luộc. "Từ thời mẹ tôi đã mua gà ở đây. Gà giòn, cửa hàng lại bán xuyên Tết nên rất tiện", bà giải thích.
Bà Nguyễn Thị Thủy (phường Hoàn Kiếm) mua cùng lúc 4 con gà luộc. "Từ thời mẹ tôi đã mua gà ở đây. Gà giòn, cửa hàng lại bán xuyên Tết nên rất tiện", bà giải thích.
Tiểu thương Trương Thị Hoa, người lấy hoa ở làng Tây Tựu, nhận xét năm nay chủ yếu các loại truyền thống như cúc, ly đắt khách. Giá cúc cổ truyền khoảng 70.000 đồng 10 bông, khách hàng thường mua thêm cành đào để có không khí Tết.
Tiểu thương Trương Thị Hoa, người lấy hoa ở làng Tây Tựu, nhận xét năm nay chủ yếu các loại truyền thống như cúc, ly đắt khách. Giá cúc cổ truyền khoảng 70.000 đồng 10 bông, khách hàng thường mua thêm cành đào để có không khí Tết.
Ngày mai mới là 23 tháng Chạp nhưng nhiều gia đình đã làm lễ cúng sớm. Năm nay giá cá chép tăng so với năm ngoái, giá khoảng 100.000 đồng một bộ 3 con.
Ngày mai mới là 23 tháng Chạp nhưng nhiều gia đình đã làm lễ cúng sớm. Năm nay giá cá chép tăng so với năm ngoái, giá khoảng 100.000 đồng một bộ 3 con.
Hoàng Giang