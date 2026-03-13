Người dân mua xăng trữ trong nhà có thể gặp rủi ro pháp lý gì?

Gần đây, tôi thấy nhiều bài báo phản ánh tình trạng một số người dân lo ngại giá xăng, dầu có thể tiếp tục tăng nên mua tích trữ trong nhà để dùng dần.

Tuy nhiên, theo hiểu biết của tôi, xăng, dầu là những chất rất dễ cháy, nổ và việc bảo quản trong điều kiện không bảo đảm an toàn có thể gây ra rủi ro rất lớn. Nếu lượng xăng, dầu được trữ trong nhà nhiều, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến cháy, nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Không chỉ gia đình tích trữ xăng, dầu chịu nguy hiểm mà các hộ dân sinh sống xung quanh cũng có thể bị ảnh hưởng.

Chính vì vậy, tôi khá lo lắng cho nguy cơ mất an toàn cháy, nổ trong khu dân cư.

Tôi muốn hỏi: Việc người dân mua xăng, dầu mang về nhà để tích trữ như vậy có được pháp luật cho phép hay không? Nếu tự ý tích trữ xăng, dầu tại nhà thì có thể gặp phải những rủi ro pháp lý nào?

Độc giả Thanh Trần

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn