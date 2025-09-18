Người dân chuyển sang phương tiện xanh sẽ được hỗ trợ tài chính

Bộ Tài chính nghiên cứu hỗ trợ tài chính để người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh và sử dụng giao thông công cộng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ ngày 17/9 thông báo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về xử lý ô nhiễm môi trường tại Hà Nội và TP HCM.

Cùng với hỗ trợ tài chính để người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh, Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về thuế, phí, hỗ trợ khuyến khích kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Các công việc này hoàn thành trong quý IV/2025.

Hà Nội và TP HCM sớm công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh kèm theo chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân, doanh nghiệp đồng thuận thực hiện.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi quy định kiểm định khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo hướng siết chặt quản lý xe cũ không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Cơ sở kiểm định cần cung cấp bộ nhận diện với phương tiện đáp ứng yêu cầu.

Giao thông Hà Nội, hỗn loạn, tháng 9/2024. Ảnh: Phạm Chiểu

Đồng thời, Bộ Xây dựng được giao phối hợp với TP HCM và Hà Nội trình Chính phủ lộ trình phát triển giao thông công cộng như tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, xe buýt năng lượng sạch. Hai thành phố cần có cơ chế đột phá thu hút tư nhân đầu tư giao thông công cộng, giao thông xanh.

Bộ Công Thương được giao chủ trì cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia với các trạm sạc xe điện lắp đặt tại nơi công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ; hoàn thành trước 15/10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chung cư có lắp trạm sạc xe điện cũng cần ban hành cùng thời gian này.

Khi xây dựng quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng cần tích hợp hệ thống trạm sạc xe điện, trạm sạc pin thay thế.

Bộ Y tế được giao xây dựng chương trình nghiên cứu cấp quốc gia về tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng và công bố số liệu các bệnh lý liên quan đến ô nhiễm môi trường; cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng hệ thống cảnh báo sớm tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe.

Trước đó giữa tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP Hà Nội triển khai các giải pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, bảo đảm đến ngày 1/7/2026 không còn xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) lưu thông trong khu vực vành đai 1.

Từ ngày 1/1/2028, ngoài cấm xe môtô, xe gắn máy chạy xăng dầu, ôtô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng bị hạn chế trong khu vực vành đai 1 và vành đai 2; đến năm 2030 áp dụng với toàn bộ phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong phạm vi vành đai 3.

Vũ Tuân