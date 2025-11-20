Người dân bám dây, ngồi thúng thoát khỏi lũ xiết

Tại phường Tây Nha Trang, trong những nơi ngập sâu nhất trung tâm tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng vào tận từng hẻm, nhà dân để di dời người cao tuổi, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.
Chính quyền khuyến cáo trong lúc chờ cứu hộ, người dân tìm điểm cao an toàn để trú ẩn tạm thời, tránh nơi có nước chảy xiết; neo đậu bằng các loại dây để tránh bị nước lũ cuốn.
Tại phường Tây Nha Trang, trong những nơi ngập sâu nhất trung tâm tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng vào tận từng hẻm, nhà dân để di dời người cao tuổi, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.
Chính quyền khuyến cáo trong lúc chờ cứu hộ, người dân tìm điểm cao an toàn để trú ẩn tạm thời, tránh nơi có nước chảy xiết; neo đậu bằng các loại dây để tránh bị nước lũ cuốn.
Một số người dùng thùng xốp, phao tự chế luồn lách bên những trụ điện để thoát ngập. Hai ngày nay, khu vực này mất điện do mưa lớn, lũ dâng cao.
Một số người dùng thùng xốp, phao tự chế luồn lách bên những trụ điện để thoát ngập. Hai ngày nay, khu vực này mất điện do mưa lớn, lũ dâng cao.
Các đội cứu hộ phường Tây Nha Trang dùng thuyền thúng chở người, tài sản đến nơi an toàn. Nước lũ chảy xiết trên đường khiến việc cứu hộ gặp khó khăn.
Các đội cứu hộ phường Tây Nha Trang dùng thuyền thúng chở người, tài sản đến nơi an toàn. Nước lũ chảy xiết trên đường khiến việc cứu hộ gặp khó khăn.
Lực lượng tình nguyện dùng môtô nước để cứu nạn, cứu trợ người dân.
Lực lượng tình nguyện dùng môtô nước để cứu nạn, cứu trợ người dân.
Nhiều người dân lo lắng cho tình hình người nhà bị chia cắt vì lũ lớn. Họ mang theo lương thực đứng chờ, lực lượng chức năng phải rào chắn để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ.
Nhiều người dân lo lắng cho tình hình người nhà bị chia cắt vì lũ lớn. Họ mang theo lương thực đứng chờ, lực lượng chức năng phải rào chắn để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ.
Mì gói, bánh ngọt, nước uống được bộ đội chuyền tay từ trên thùng xe xuống thuyền thúng, cano để tiếp tế người dân vùng ngập.
Ông Nguyễn Quốc Tân, Phó chủ tịch thường trực UBND phường Quy Nhơn Bắc cho biết, đây đang là nơi ngập sâu nhất thành phố Quy Nhơn cũ. Nhiều khu phố ngập, không có điện, nước sạch, sóng điện thoại, giao thông bị chia cắt nên rất cần tiếp tế. “Chúng tôi đang tích cực cứu trợ để ổn định cuộc sống cho người dân”, ông Tân.
Mì gói, bánh ngọt, nước uống được bộ đội chuyền tay từ trên thùng xe xuống thuyền thúng, cano để tiếp tế người dân vùng ngập.
Ông Nguyễn Quốc Tân, Phó chủ tịch thường trực UBND phường Quy Nhơn Bắc cho biết, đây đang là nơi ngập sâu nhất thành phố Quy Nhơn cũ. Nhiều khu phố ngập, không có điện, nước sạch, sóng điện thoại, giao thông bị chia cắt nên rất cần tiếp tế. “Chúng tôi đang tích cực cứu trợ để ổn định cuộc sống cho người dân”, ông Tân.
Một nhóm cảnh sát mặc áo phao, chất mì gói lên các phao nổi, cột dây cố định kéo vào vùng ngập chia cho từng hộ dân.
Một nhóm cảnh sát mặc áo phao, chất mì gói lên các phao nổi, cột dây cố định kéo vào vùng ngập chia cho từng hộ dân.
Nhiều hộ ở gần nơi ven biển ngập sâu, lực lượng chức năng khó tiếp cận tới đã chủ động chèo thuyền thúng ra ngoài để lấy đồ ăn.
"Nhà tôi đêm qua ngập tới gần mái, hôm nay đã xuống nửa nhà. Tôi cùng vợ mặc áo mưa, áo phao chèo ra chỗ tập kết thực phẩm để lấy đồ ăn sợ chờ đợi lâu", ông Hoàng nói.
Nhiều hộ ở gần nơi ven biển ngập sâu, lực lượng chức năng khó tiếp cận tới đã chủ động chèo thuyền thúng ra ngoài để lấy đồ ăn.
"Nhà tôi đêm qua ngập tới gần mái, hôm nay đã xuống nửa nhà. Tôi cùng vợ mặc áo mưa, áo phao chèo ra chỗ tập kết thực phẩm để lấy đồ ăn sợ chờ đợi lâu", ông Hoàng nói.
Bệnh viện tâm thần Quy Nhơn ngập hết tầng trệt, nhân viên y tế phải chặt thân chuối, cột dây thừng kết thành bè để chở thức ăn cho 481 bệnh nhân.
Bệnh viện tâm thần Quy Nhơn ngập hết tầng trệt, nhân viên y tế phải chặt thân chuối, cột dây thừng kết thành bè để chở thức ăn cho 481 bệnh nhân.
Bùi Toàn - Đình Văn