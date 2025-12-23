Người Anh mất hơn 24 triệu USD vì thủ đoạn lừa đảo thẻ quà tặng

Giới chức Anh cảnh báo người dân thận trọng khi mua thẻ quà tặng dịp lễ, khi thủ đoạn lừa đảo dạng này tăng vọt, gây thiệt hại hàng triệu USD.

Emma Johnson, 48 tuổi, sống tại hạt Nottinghamshire, Anh, gần đây mua một thẻ quà tặng tại siêu thị Tesco để làm quà sinh nhật cho em trai. Bố và anh trai bà cũng mua hai thẻ quà tặng tương tự tại cùng siêu thị.

Tuy nhiên, khi người em trai mang ba tấm thẻ quà tặng có tổng trị giá 120 bảng đi sử dụng, toàn bộ số tiền trong đó đã biến mất. Johnson cho rằng các thẻ quà tặng này đã bị can thiệp ngay trong siêu thị và tiền bị rút sạch ngay sau khi thẻ được kích hoạt.

Tại Anh, thẻ quà tặng là một trong những hình thức tặng quà phổ biến nhất, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh và sinh nhật. Loại thẻ phổ biến nhất là One4all, cho phép người dùng sử dụng để mua sắm tại hàng chục thương hiệu.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thương mại và Cơ quan Trình báo Lừa đảo (RF), hai tổ chức tại Anh về bảo vệ người tiêu dùng, tuần qua cảnh báo tội phạm mạng đang chuyển hướng nhiều hơn sang lừa đảo thẻ quà tặng để chiếm đoạt tài sản, giữa lúc các ngân hàng ngày càng siết chặt bảo mật.

Theo đó, kẻ gian thường nhắm vào cả thẻ quà tặng trực tuyến lẫn thẻ giả tại cửa hàng, rút sạch tiền trong thẻ hoặc lừa người mua nạp tiền rồi rút sạch mà không để lại dấu vết.

RF ước tính số vụ lừa đảo thẻ quà tặng đã tăng khoảng 25% trong hai năm qua. Trong giai đoạn 2023-2024, họ nhận được 9.386 đơn trình báo liên quan gian lận thẻ quà tặng, với tổng thiệt hại vượt 18,5 triệu bảng Anh (hơn 24 triệu USD).

Cửa hàng tại trung tâm thành phố Manchester, Anh, treo biển hạ giá mùa lễ Giáng sinh. Ảnh: Reuters

Đại diện Tesco khẳng định doanh nghiệp này có các biện pháp kỹ thuật và vận hành chặt chẽ nhằm ngăn chặn và xử lý tình trạng can thiệp vào thẻ quà tặng được bày bán. Siêu thị khuyến nghị khách hàng kiểm tra cẩn thận thẻ quà tặng trước khi mua và liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng nếu nghi ngờ mình là nạn nhân của gian lận.

Giám đốc RF Amanda Wolf nói nhiều nạn nhân không trình báo sau khi mắc bẫy lừa đảo thẻ quà tặng, khiến giới chức Anh khó xác định mức độ phổ biến của loại hình tội phạm này.

Phần lớn các vụ lừa đảo được ghi nhận vào tháng 1, sau mùa mua sắm lễ Giáng sinh. Những trường hợp phổ biến gồm mua phải thẻ quà tặng giả trên mạng, thẻ vật lý đã bị can thiệp hoặc bị lừa mua thẻ giả để đưa cho người khác.

Louise Baxter, Trưởng nhóm Chống lừa đảo thuộc Cơ quan Tiêu chuẩn Thương mại Anh, cho biết việc gian lận thẻ quà tặng gia tăng "không phải điều bất ngờ", khi các ngân hàng đang siết kiểm soát chuyển tiền. Người tiêu dùng chưa lường trước nguy cơ bị lừa đảo thông qua thẻ quà tặng do đây là hình thức gian lận tương đối mới.

Baxter cho rằng các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cần chạy đua thích ứng với phương thức mới của tội phạm lừa đảo. "Đôi khi tôi có cảm giác như đang chơi trò đập chuột, xử lý được chỗ này thì chỗ khác lại xuất hiện", bà nói.

Bộ Nội vụ Anh tuyên bố sẽ đưa mọi thủ phạm lừa đảo ra trước công lý, đồng thời cho biết sẽ công bố chiến lược chống gian lận thẻ quà tặng trong năm tới. "Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy dừng lại và suy nghĩ khi giao dịch. Không một tổ chức hợp pháp nào yêu cầu bạn thanh toán dịch vụ bằng thẻ quà tặng", người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh nhấn mạnh.

Thanh Danh (Theo BBC, Independent)